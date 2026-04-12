Il Siviglia batte 2-1 l'Atletico Madrid e torna al successo dopo due pareggi e tre sconfitte consecutive. L'assenza dei tre punti iniziava a pesare soprattutto in vista della situazione inaspettata in qui giace il club spagnolo in campionato: il Siviglia si trova in quindicesima posizione in classifica, con 35 punti conquistati dopo le prime trentuno giornate. La zona retrocessione dista appena tre lunghezze. Distanza che potrebbe addirittura accorciarsi, considerando che il Maiorca - che vanta 30 punti - deve ancora disputare una partita. Pertanto, la formazione del tecnico Luis García Plaza deve correre ai ripari per scongiurare un epilogo che segnerebbe in modo negativo la storia del club.
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Il Siviglia batte l’Atletico Madrid: Sergio Ramos festeggia per tre punti pesanti
Al termine della stagione restano da giocare sette partite, e nelle prossime giornate il Siviglia dovrà affrontare prima la doppia trasferta contro Levante e Osasuna, e in seguito il match casalingo contro il Real Sociedad. Gara quasi decisive per le sorti del campionato. Sarà dunque vietato sbagliare per gli uomini di Plaza. Poi per quanto riguarda il futuro, invece, ci sono tutti i presupposti per iniziare una nuova pagina di storia con il nuovo fondo, capitanato dall'ex calciatore del Real Madrid e del Siviglia, Sergio Ramos, pronto ad avviare una nuova carriera imprenditoriale a capo del club biancorosso.
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Siviglia, il difensore Sergio Ramos pubblica una "stories" dopo il successo—
Proprio l'ex nazionale spagnolo vuole acquistare il club per una cifra che si aggira intorno ai 400 milioni di euro, la stessa che finora sembra essere l'offerta più alta rispetto a quella di altre offerenti. Al termine del match, proprio il difensore, attualmente quarantenne e svincolato dopo l'ultima esperienza messicana al Monterrey, ha pubblicato una storia sul profilo Instagram, dove ha scritto: "Vamos carajoooo!!! + 3". Dimostrazione di quanto Ramos voglia avvicinarsi al club spagnolo, non solo acquisendone le quote, ma anche per rientrare nuovamente nelle grazie dei tifosi biancorossi. Coloro che, dopo diverse stagioni difficili, vorrebbero a tornare ai vertici della classifica, oltre che a competere nelle competizioni europee.
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