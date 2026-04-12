Il Siviglia batte 2-1 l' Atletico Madrid e torna al successo dopo due pareggi e tre sconfitte consecutive. L'assenza dei tre punti iniziava a pesare soprattutto in vista della situazione inaspettata in qui giace il club spagnolo in campionato: il Siviglia si trova in quindicesima posizione in classifica, con 35 punti conquistati dopo le prime trentuno giornate. La zona retrocessione dista appena tre lunghezze. Distanza che potrebbe addirittura accorciarsi, considerando che il Maiorca - che vanta 30 punti - deve ancora disputare una partita. Pertanto, la formazione del tecnico Luis García Plaza deve correre ai ripari per scongiurare un epilogo che segnerebbe in modo negativo la storia del club.

Al termine della stagione restano da giocare sette partite, e nelle prossime giornate il Siviglia dovrà affrontare prima la doppia trasferta contro Levante e Osasuna, e in seguito il match casalingo contro il Real Sociedad. Gara quasi decisive per le sorti del campionato. Sarà dunque vietato sbagliare per gli uomini di Plaza. Poi per quanto riguarda il futuro, invece, ci sono tutti i presupposti per iniziare una nuova pagina di storia con il nuovo fondo, capitanato dall'ex calciatore del Real Madrid e del Siviglia, Sergio Ramos, pronto ad avviare una nuova carriera imprenditoriale a capo del club biancorosso.