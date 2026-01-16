L'ex difensore di Real Madrid, PSG e Siviglia sta svolgendo diversi incontri con gli azionisti del club

Gianmarco Inguscio Collaboratore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 13:24)

Sergio Ramos sta trattando con i vertici del Siviglia per assicurarsi l'acquisizione del club spagnolo. In queste ore infatti, si starebbe svolgendo un incontro cardine per il futuro della società biancorossa. Il difensore centrale, attualmente svincolato dopo l'esperienza messicana alla corte del Monterrey, sarà presente ai colloqui decisivi e sarà accompagnato dal fratello René e dal suo avvocato. Tra le figure di spicco risulta esserci soprattutto Alberto Pérez Solano, che ricopre la carica di segretario del consiglio di amministrazione del Siviglia, ed è proprio con quest'ultimo che verteranno i dettagli della trattativa, oltre a Del Nido Benavente, il maggiore azionista del club.

Siviglia, Sergio Ramos e l'incontro con gli azionisti: le cifre — L'ex difensore centrale della nazionale spagnola non si nasconde: vuole comprare il club forte, della sua proposta economica di 400 milioni di euro. Una cifra che sicuramente drizza gli occhi alle figure chiave delle vendita, soprattutto perché il gruppo di azionisti che spalleggia il trentanovenne sarà in grado di ricoprire anche tutti i debiti che l'attuale amministrazione ha accumulato.

Ad oggi, pare che l'offerta avanzata da Sergio Ramos sia l'offerta più alta rispetto a quelle degli altri diretti interessati. Un dettaglio non indifferente, considerando che, in precedenza, un fondo americano si era interessato alle sorti del club spagnolo, dimostrandosi persino disposto a sborsare più di tremila euro ad azione. Tuttavia, quando il gruppo di azionisti ha visionato nel dettaglio tutti i conti della società, ha rinunciato a qualsiasi trattativa.

Il calciatore rivela alcuni dettagli riguardo il suo addio al Siviglia — Sergio Ramos inoltre ha spiegato che non nutre alcun rancore per il suo addio al Siviglia: "Sono uno che dimentica. Quando ho lasciato il club sono state dette tante cose, ma è stato travisato molto. Il mio trasferimento al Real Madrid non si è basato sul pagamento di una clausola rescissoria, ma di un semplice accordo fra i due club. Questo la gente non lo sapeva, ma non ho rancore verso nessuno. José Maria del Nido mi ha fatto debuttare in prima squadra, oltre che farmi firmare il mio primo contratto da professionista. Lo rispetto".