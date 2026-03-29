Francia, un sistema che si rigenera: Deschamps e il calcio della continuità

Vent'anni di trasformazione, la Nazionale che non dipende più dai singoli. Dentro il sistema Deschamps: equilibrio, continuità e rigenerazione permanente

Vincenzo Bellino Redattore 29 marzo 2026 (modifica il 29 marzo 2026 | 10:02)

La storia recente della Francia calcistica è la dimostrazione rara di una nazionale capace non solo di attraversare cicli, ma di trasformarli in un processo continuo di rigenerazione. Tra il 2006 e il 2022 si osserva un’evoluzione che va oltre il semplice ricambio generazionale: è una trasformazione culturale, quasi genetica, che porta i Bleus da una dipendenza estrema dal talento individuale a una struttura collettiva stabile, flessibile e sorprendentemente riproducibile.

Tutto sembra partire da Berlino 2006, una finale che non è soltanto una sconfitta ma una frattura simbolica. La Francia di Zidane è una squadra ricca di talento e di esperienza, ma anche fragile nella sua essenza, legata in modo quasi totale alla leadership tecnica ed emotiva di un singolo uomo. Quando quel filo si spezza, nel modo più improvviso e umano possibile, non crolla solo una partita ma un’intera idea di squadra. L’immagine di Zidane che lascia il campo diventa il punto di rottura di un equilibrio già precario.

Da quel momento inizia una lunga fase di disordine, in cui la Francia fatica a ridefinirsi. Euro 2008 e soprattutto il Mondiale 2010 non sono semplici risultati negativi, ma tappe di un deterioramento progressivo. Knysna, in particolare, segna il punto più basso, perché lì non c’è solo una sconfitta sportiva, ma il collasso dell’autorità e del legame tra gruppo e istituzione. La squadra si sfalda pubblicamente, perde credibilità, diventa il simbolo di una disfunzione sistemica. Eppure è proprio dentro questo crollo che nasce la necessità di una rifondazione radicale.

Con l’arrivo di Didier Deschamps nel 2012, la Francia cambia direzione in modo netto. Non si costruisce più attorno a una stella, ma attorno a un principio: la squadra viene prima del talento individuale. Deschamps, spesso criticato per un calcio poco spettacolare, impone invece una logica ferrea fatta di equilibrio, disciplina e adattabilità. Non cerca la brillantezza costante, ma la solidità nei momenti decisivi. È una scelta culturale prima ancora che tattica, e lentamente produce i suoi effetti. La Francia torna competitiva, ma soprattutto torna stabile, capace di attraversare i tornei senza implodere.

Il punto di svolta arriva nel 2018, quando la Francia vince il Mondiale in Russia. Non è una vittoria estetica, ma una vittoria strutturale. Il sistema funziona perché è elastico: cambia forma senza perdere identità, assorbe le difficoltà e le trasforma in energia competitiva. Attorno a giocatori come Kanté, Griezmann, Pogba e un giovane Mbappé, nasce una squadra che non dipende più da un solo interprete. È qui che si consolida l’idea di una Francia capace di rigenerarsi continuamente, di sostituire i protagonisti senza abbassare il livello.

Questo modello non nasce per caso, ma da una filiera tecnica e culturale tra le più solide al mondo, incarnata da Clairefontaine e dalla federazione francese. La produzione costante di giocatori completi, tatticamente intelligenti e adattabili permette alla nazionale di rinnovarsi senza traumi. In questo contesto Mbappé diventa il simbolo perfetto della continuità, passando da promessa a leader in pochissimi anni, fino a incarnare da solo la nuova fase del progetto. Anche la finale del 2022 contro l’Argentina conferma questa identità: una squadra che può essere in difficoltà, ma non si spezza mai del tutto, e trova sempre il modo di rientrare nella partita.

Il tratto distintivo dell’era Deschamps non è quindi solo la vittoria, ma la capacità di mantenere un livello alto attraverso cicli diversi, senza mai perdere competitività. La Francia ha trasformato la crisi in metodo, la transizione in normalità, la rigenerazione in sistema. Ed è proprio questa continuità nel cambiamento a definire la sua “abbondanza infinita”, un meccanismo che sembra autoalimentarsi indipendentemente dagli interpreti.

In questo scenario si inserisce però una nuova possibile svolta. Il ciclo di Deschamps sembra avvicinarsi alla conclusione naturale dopo il Mondiale 2026, con l’idea sempre più concreta di un passaggio di consegne a Zinedine Zidane, figura simbolica e quasi speculare rispetto all’inizio di questa storia. Sarebbe una chiusura narrativa quasi perfetta: l’uomo che ha rappresentato la fragilità e il mito del 2006 pronto a raccogliere l’eredità della struttura che da quella stessa fragilità è nata. Ma proprio questa simmetria apre una riflessione più profonda.

Il punto non è solo chi guiderà la Francia dopo Deschamps, ma se questa macchina di continuità possa mantenersi tale anche cambiando architetto. Perché il vero lascito di Deschamps non è un sistema tattico, ma una cultura della resilienza ormai interiorizzata. Zidane, se sarà davvero il successore, non erediterà una squadra da ricostruire, ma una struttura già funzionante, con un’identità forte e autonoma.