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In Francia sono sicuri: Zidane sarà il nuovo ct della Nazionale dopo il Mondiale

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L'ex Real Madrid, molto probabilmente, tornerà in panchina e prenderà il posto del suo collega con cui ha vinto il Mondiale nel 1998
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Il Mondiale non ha ancora avuto inizio, ma la Francia sta già pensando al futuro con Zinedine Zidane. Secondo diverse fonti giornalistiche, infatti, la Federcalcio transalpina avrebbe già scelto il sostituto di Didier Deschamps, il quale lascerà il suo ruolo di commissario tecnico dei Bleus dopo ben quattordici anni. Il passaggio avverrà dopo la massima competizione intercontinentale, quindi nel mese di luglio, e Zidane sta anche scegliendo coloro che entreranno a far parte del suo staff tecnico.

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    Madrid, Spagna - 26 settembre 2024: Zinedine Zidane attende il lancio globale di EA SPORTS FC™ 25 al Pabellón Satélite. (Foto di Pablo Cuadra/Getty Images for EA SPORTS FC™ 25)

    Dalla Francia: Zidane prenderà il posto di Deschamps dopo i Mondiali

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    Il quotidiano francese Le Parisien, nelle ultime ore, ha riportato la notizia riguardante il prossimo incarico di Zidane. L'ex tecnico del Real Madrid diverrà il nuovo commissario tecnico della Nazionale transalpina e, secondo loro, c'è già un accordo tra le parti. In questo modo, Zizou prenderà il posto dell'ex calciatore con cui ha vinto il Mondiale nel 1998. Un altro quotidiano francese, vale a dire Le Figaro, ha riportato le seguenti dichiarazioni di Philippe Diallo, che ricopre il ruolo di presidente della Federazione Calcistica Francese: "Conosco il nome del prossimo ct. Abbiamo bisogno di una persona che soddisfi molto requisiti ed in grado di avere il sostegno da parte del popolo francese".

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    Anche un altro importante quotidiano francese come L'Equipe ha confermato la notizia sul prossimo commissario tecnico dei Bleus. Secondo loro, poi, Zidane sta già scegliendo i membri dello staff tecnico che porterà con sé in questa nuova ed importante avventura: David Bettoni, il quale sarà il suo vice-allenatore; il fisioterapista Hamidou Msaidie; Bernard Diomède, il quale allena la Nazionale Francese Under 19; l'analista Stéphane Plancque.

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