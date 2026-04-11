Trascinato dalle prodezze del suo numero 9, il Rennes continua a lottare per un piazzamento valevole per le prossime competizioni europee

Samuele Dello Monaco 11 aprile - 11:19

Il sogno di Esteban Lepaul si fa giornata dopo giornata sempre più tangibile e concreto. Il talentuoso attaccante in forza al Rennes sta vivendo un'annata calcistica a dir poco straordinaria, rendendosi protagonista indiscusso e rivelazione assoluta dell'attuale stagione di Ligue 1. Con un bottino personale che ha già raggiunto quota 16 gol, il centravanti non si nasconde più dietro a frasi di circostanza: il mirino è puntato con estrema decisione verso la conquista del prestigioso titolo di capocannoniere del massimo campionato transalpino.

Le parole di Lepaul — "Sarebbe un traguardo fantastico, un qualcosa di speciale che ti porti dentro per tutta la vita" ha dichiarato recentemente il giocatore, con gli occhi di chi è consapevole di star scrivendo una pagina importante della propria carriera. Queste parole, cariche di emozione ma anche di feroce determinazione, riflettono l'orgoglio di poter incidere il proprio nome nell'albo d'oro del torneo, accanto a quello dei più grandi attaccanti d'Europa.

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La strada verso la vetta solitaria, tuttavia, è ancora lunga e ricca di insidie. La corsa alla palma di miglior marcatore è infatti caratterizzata da una concorrenza agguerritissima. Lepaul sta condividendo il primato con Panichelli dello Strasburgo (anch'egli a segno 16 reti fino a questo momento, ma vittima di un gravissimo infortunio al ginocchio che ne ha concluso la stagione). A strettissimo giro insegue anche Mason Greenwood, trascinatore del Marsiglia con 15 centri all'attivo.

La rincorsa all'Europa del Rennes — Le ambizioni personali di Esteban Lepaul si sposano in maniera perfetta con le esigenze tattiche e di classifica del Rennes. Le sue eccellenti doti realizzative non rappresentano unicamente un vanto a livello statistico, ma si traducono in punti di vitale importanza per la compagine bretone. Trascinata dalle prodezze del suo numero 9, la squadra continua a lottare per assicurarsi un piazzamento valevole per le prossime competizioni europee.