Tra le partite che si sono disputate nella giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte lo Strasburgo ed il Mainz . I due club, infatti, hanno diviso contro in occasione del ritorno dei quarti di finale della Conference League . La scorsa settimana i tedeschi avevano vinto 2-0 in casa, ma ieri sera la squadra che milita in Ligue 1 ha ribaltato il risultato vincendo 4-0 tra le mura amiche dello Stade de la Meinau. Tra l'altro, grazie a questo risultato, il club proveniente dalla regione del Grande Est giocherà per la prima volta nella sua storia la semifinale di una competizione europea, dove sfiderà il Rayo Vallecano . Al termine della gara, l'attaccante biancoblù Emmanuel Emegha ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Poker dello Strasburgo al Mainz e qualificazione alla semifinale, parla Emegha

La scorsa settimana, il Mainz aveva vinto 2-0 tra le mura amiche della MEWA Arena. I tifosi tedeschi, pensando di avere già la qualificazione in tasca, hanno iniziato a dire 'Auf Wiedersehen', ovvero arrivederci, all'indirizzo dello Strasburgo e dei suoi sostenitori. Ieri, invece, la squadra francese allenata dall'inglese Gary O'Neil ha fornito un'ottima prestazione segnando ben quattro gol con la conseguente qualificazione alla semifinale della competizione europea. Al termine dell'incontro, Emegha ha parlato ai microfoni di Canal+ Foot rispondendo alle provocazioni dei tedeschi. Le sue parole: "Guardate l'atmosfera, questa è casa nostra! La scorsa settimana c'hanno mancato di rispetto e noi, stasera, abbiamo risposto sul campo. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto fino all'ultimo minuto. Li abbiamo ripagati e sono felice".