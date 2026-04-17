Tra le partite che si sono disputate nella giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte lo Strasburgo ed il Mainz. I due club, infatti, hanno diviso contro in occasione del ritorno dei quarti di finale della Conference League. La scorsa settimana i tedeschi avevano vinto 2-0 in casa, ma ieri sera la squadra che milita in Ligue 1 ha ribaltato il risultato vincendo 4-0 tra le mura amiche dello Stade de la Meinau. Tra l'altro, grazie a questo risultato, il club proveniente dalla regione del Grande Est giocherà per la prima volta nella sua storia la semifinale di una competizione europea, dove sfiderà il Rayo Vallecano. Al termine della gara, l'attaccante biancoblù Emmanuel Emegha ha rilasciato alcune dichiarazioni.
CONFERENCE LEAGUE
Strasburgo, prima semifinale europea. Emegha: “Abbiamo risposto alle provocazioni”
Poker dello Strasburgo al Mainz e qualificazione alla semifinale, parla Emegha—
La scorsa settimana, il Mainz aveva vinto 2-0 tra le mura amiche della MEWA Arena. I tifosi tedeschi, pensando di avere già la qualificazione in tasca, hanno iniziato a dire 'Auf Wiedersehen', ovvero arrivederci, all'indirizzo dello Strasburgo e dei suoi sostenitori. Ieri, invece, la squadra francese allenata dall'inglese Gary O'Neil ha fornito un'ottima prestazione segnando ben quattro gol con la conseguente qualificazione alla semifinale della competizione europea. Al termine dell'incontro, Emegha ha parlato ai microfoni di Canal+ Foot rispondendo alle provocazioni dei tedeschi. Le sue parole: "Guardate l'atmosfera, questa è casa nostra! La scorsa settimana c'hanno mancato di rispetto e noi, stasera, abbiamo risposto sul campo. Voglio ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto fino all'ultimo minuto. Li abbiamo ripagati e sono felice".
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Ieri sera, la squadra francese ha sbloccato la partita al 26' con la rete di Sebastian Nasani a pochi passi dalla porta, mentre novi minuti più tardi arriva il raddoppio con il gol di testa realizzato da Abdoul Ouattara su assist di Enciso. Durante il secondo tempo, per la precisione al 66' dell'incontro, il portiere del Mainz Daniel Batz para il rigore di Emegha ma, tre minuti più tardi, Enciso segna la terza rete per il Racing. Al 74' l'autore del momentaneo 3-0 serve l'assist per poker che porta la firma di Emegha, il quale si fa perdonare per l'errore dagli undici metri. Per la prima volta nella sua storia, lo Strasburgo giocherà una semifinale europea e sfiderà il Rayo Vallecano. Dall'altro lato del tabellone, invece, ci sono Crystal Palace e Shakhtar Donetsk.
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