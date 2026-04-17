Il Real Betis di Pellegrini non riesce ad evitare un ko pesante, che permette ai portoghesi di Braga di volare alle semifinali di Europa League

Gianmarco Inguscio Collaboratore 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 11:01)

Quella maturata ieri sera dal Real Betis è una sconfitta che fa male. Come tutte senza dubbio, ma il doppio confronto di Europa League tra Betis e Bragaè terminato 3-5 in favore della compagine portoghese. Nel match di andata è stato l'equilibrio ad avere la meglio (1-1), mentre in quello di ritorno è accaduto tutto il contrario. La formazione spagnola, guidata da Manuel Pellegrini, sembrava in netto dominio, poiché al 29' ha realizzato il terzo gol dell'incontro poi annullato per fuorigioco ma una rete degli ospiti allo scadere del primo tempo ha riaperto le speranze qualificazione.

Un secondo tempo da dimenticare per la formazione spagnola — E infatti così è stato: nel secondo tempo il Braga ha preso in mano le redini del gioco segnando addirittura 3 gol. La gara si chiude al 74'; da quel momento fino al triplice fischio tutto tace. Il Real Betis viene sconfitto pesantemente in casa ed è costretto ad arrestare la propria corsa europea. Nell'immediato post-partita emerge tutto il rammarico dell'allenatore cileno.

Real Betis, così Manuel Pellegrini sulla sconfitta contro il Braga — Manuel Pellegrini tecnico dei biancoverdi, ha analizzato così l'eliminazione dall'Europa League: "Trovo difficile spiegare questa partita. Durante il primo tempo stavamo dominando la gara segnando tre gol, al netto del fuorigioco, ma eravamo spettacolari. Poi da un momento all'altro abbiamo iniziato a commettere errori e ci dispiace davvero, perché dalla gestione del vantaggio siamo passati a dover affrontare una battaglia in salita", come dichiara a MARCA.

Il tecnico del Betis ha dichiarato di non aspettarsi una rimonta così netta: "Sembrava che la partita andasse per il verso giusto, avevamo fatto tre gol senza concedere tiri al Braga. Per 35 minuti c'è stata una grande differenza, ma nel calcio alcuni errori diventano pesanti: nel primo gol i nostri difensori centrali si sono scontrati, poi il secondo subito su calcio d'angolo e il terzo su calcio di rigore. Errori isolati - ha continuato Pallegrini - che in pochi minuti ci hanno innervosito facendoci perdere e il controllo del gioco".

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Pallegrini commenta la rabbia del pubblico — Poi sulla squadra ha aggiunto: "Abbiamo avuto carattere fino al 2-1, poi nel secondo tempo ci siamo sconnessi. La rabbia dei nostri tifosi? È comprensibile, perché il pubblico si stava godendo una serata fantastica. Hanno diritto ad essere infastiditi, lo siamo anche noi. Ora cercheremo di conquistare la qualificazione europea terminando in una posizione favorevole in campionato per la prossima stagione".