Il giovane calciatore, che sta seguendo le orme del padre, ha dimostrato di essere tra i migliori della squadra in cui milita

Jacopo del Monaco 17 aprile - 10:25

In certi casi non c'è bisogno di fare i test del DNA e tra questi rientra anche e soprattutto Cristiano Ronaldo Jr. Come si può dedurre dal nome, infatti, stiamo parlando del figlio di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Cristiano Ronaldo, passando per un momento a quello più noto, attualmente veste la maglia dell'Al-Nassr in Saudi Pro League ed è primo in campionato e, a 41 anni, ha ancora voglia di vincere. Anche il figlio gioca a calcio e milita nell'Under 16 del club saudita e, nell'ultima partita del campionato di categoria, ha realizzato una tripletta.

Tripletta di Cristiano Ronaldo Jr con l'U16 dell'Al-Nassr — Il figlio di CR7 è nato nel mese di luglio del 2010 e, così come il padre, ha intrapreso la carriera calcistica. Attualmente milita nelle giovanili dell'Al-Nassr, per la precisione nella squadra Under 16. Nelle ultime ore, la nota pagina calcistica 433 ha riportato su Instagram ed X che la giovane squadra saudita ha giocato una partita di campionato contro i pari età dell'Al-Fayha. In questo match, l'Al-Nassr ha conquistato la vittoria vincendo 3-4 e Cristiano Ronaldo Junior ha ricoperto il ruolo di protagonista realizzando una tripletta. Il giovane calciatore ha sbloccato la partita dopo otto minuti con un tiro in diagonale dopo aver ricevuto il pallone da un compagno di squadra ma, poco dopo, gli avversari hanno pareggiato.

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Al minuto 63 arriva il secondo gol del figlio d'arte dopo aver controllato il pallone col sinistro per poi segnare di destro. Tuttavia, l'Al-Fayha è passato in vantaggio avendo segnato due reti nel giro di dieci minuti. All'83esimo di gioco Cristiano Ronaldo Junior realizza, con un bellissimo calcio di punizione, il terzo gol della sua partita rimettendo in equilibrio l'incontro. L'Al-Nassr Under 16, alla fine, riesce a conquistare la vittoria grazie alla rete segnata da Sufyani. Durante l'incontro, il figlio di CR7 ha dimostrato di avere buone doti tecniche, senso del gol ed un piede molto caldo.