L'ex attaccante della nazionale inglese ha raccontato al The Rest Is Football podcast un aneddoto sul portoghese destinato a far discutere

Giorgio Abbratozzato 16 aprile - 17:17

Gary Lineker è recentemente stato ospite del podcast The Rest Is Football, e il retroscena su Cristiano Ronaldo è stato sicuramente il più curioso tra quelli raccontati. Durante il suo discorso il tema dei migliori calciatori della storia è stato centrale e, secondo l'ex United, Cristiano non salirebbe neanche sul podio. Nonostante la sua preferenza personale ci ha tenuto a specificare di non avere nulla di personale contro il campione portoghese, ammettendo al contrario di volergli un gran bene.

Lineker su Cr7: "Ronaldo non è nel mio Mount Rushmore" — Le dichiarazioni dell'attaccante inglese sono forti e opinabili ma la libertà di opinione è concessa a tutti. La preferenza di Lineker va ad altri tipi di giocatori come Messi, Pelè, Maradona o Ronaldo il Fenomeno. Queste sono state le sue dichiarazioni sulla conversazione sul GOAT: "Anche la differenza tra alcune vere leggende... Cruyff, Zidane, Ronaldo, il fatto che tu possa poi avere un altro livello al di sopra di loro, chiaramente al di sopra di loro, è davvero straordinario. Senza i suoi infortuni, penso che avremmo avuto il brasiliano Ronaldo in quella conversazione. Ma sfortunatamente l'ha avuti, ma ha comunque fatto cose incredibili, e era gioioso. Ma è stato fuori dal gioco per tre anni e mezzo ed è riuscito a tornare e vincere una Scarpa d'Oro al Mondiale. Cioè, davvero?".

L'idea di Lineker sul primo posto nella classifica del miglior giocatore di tutti i tempi è orientata verso giocatori che spiccavano per qualità tecniche. L'abilità unica di Cr7 nel segnare goal a raffica non sarebbe abbastanza per lui per rientrare nel suo 'Mount Rushmore': "Quindi, se ne avessi uno in più, se ne avessi quattro, sai, questa cosa del 'Mount Rushmore', sì, quelli sarebbero i miei quattro. Quindi, Pelé, Maradona, Messi, (Fenomeno)".

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Il rapporto con Cristiano Ronaldo secondo la ex punta inglese — Il dialogo, e il modo divertente di esporsi di Lineker, hanno fatto ridere perfino i co-conduttori Alan Shearer e Micah Richards. I due ex calciatori hanno preso la situazione con ironia invocando a un ricongiungimento tra i due nel breve futuro. Queste sono state le parole di Lineker sul loro rapporto: "Non mi piace molto, Cristiano Ronaldo. Non l'ho offeso per niente con quello che ho detto su di lui. Se non per il fatto che sono onesto e penso che nel complesso Messi sia un calciatore migliore. Mi ha tolto dai seguiti su Instagram. Me ne farò una ragione".

Lineker ha aggiunto: "Gli vorrò sempre bene. L'ho incontrato molte volte. So che ce l'ha con me. Ma va bene così. "E su questo... Per favore Cristiano... dammi una chiamata. Torniamo ad essere amici."