Jorge Jesus: "Cristiano Ronaldo ha un'enorme passione per il calcio e ha fame di titoli"

Classe 1945, l'attuale tecnico dell'Al-Nassr ha avuto l'onore di sedersi su diverse panchine durante tra sua lunga carriera vincendo anche diversi titoli come tre campionati col Benfica, la Copa Libertadores col Flamengo e cinque titoli nazionali con l'Al-Hilal. Nella giornata odierna il suo Al-Nassr scenderà in campo per una partita che può essere molto importante per le sorti del campionato, visto che si trova al primo posto e la lotta al titolo è ancora viva. In vista del match contro l'Al-Ettifaq, Jorge Jesus ha voluto elogiare CR7, la sua passione per il calcio e la voglia di vincere. Le parole dell'allenatore: "Cristiano Ronaldo è un calciatore importante nonché il più anziano della squadra, ma ha un'enorme passione per questo sport. Vuole essere sempre al massimo della forma e ha voglia di vincere titoli. Quando vedremo che sarà esausto, lo faremo riposare, ovviamente parlandone con lui".