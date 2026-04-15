Oltre alle sfide di Champions League, nel corso della giornata odierna scenderà in campo anche l'Al-Nassr allenato da Jorge Jesus. La squadra della Saudi Pro League, infatti, alle ore 20:00 ospiterà l'Al-Ettifaq presso l'Al-Awwal Park in occasione del ventinovesimo turno di campionato. Attualmente, i padroni di casa occupano il primo posto in classifica ed in caso di vittoria potrebbero andare a +8 dall'Al-Hilal che ha come allenatore Simone Inzaghi. In vista della sfida di oggi, il tecnico dell'Al-Nassr ha rilasciato alcune dichiarazioni ed una di queste riguardano il giocatore simbolo della sua squadra, vale a dire Cristiano Ronaldo.
Dichiarazioni
Al-Nassr, Jorge Jesus: “Cristiano Ronaldo è ossessionato dal calcio tra forma fisica e trofei”
Jorge Jesus: "Cristiano Ronaldo ha un'enorme passione per il calcio e ha fame di titoli"—
Classe 1945, l'attuale tecnico dell'Al-Nassr ha avuto l'onore di sedersi su diverse panchine durante tra sua lunga carriera vincendo anche diversi titoli come tre campionati col Benfica, la Copa Libertadores col Flamengo e cinque titoli nazionali con l'Al-Hilal. Nella giornata odierna il suo Al-Nassr scenderà in campo per una partita che può essere molto importante per le sorti del campionato, visto che si trova al primo posto e la lotta al titolo è ancora viva. In vista del match contro l'Al-Ettifaq, Jorge Jesus ha voluto elogiare CR7, la sua passione per il calcio e la voglia di vincere. Le parole dell'allenatore: "Cristiano Ronaldo è un calciatore importante nonché il più anziano della squadra, ma ha un'enorme passione per questo sport. Vuole essere sempre al massimo della forma e ha voglia di vincere titoli. Quando vedremo che sarà esausto, lo faremo riposare, ovviamente parlandone con lui".
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Tra le sue dichiarazioni, il portoghese ha parlato anche della preoccupazione riguardante la condizione fisica dei suoi giocatori, sia per il fatto che domenica scenderanno in campo per la Champions League Two sia perché CR7, negli ultimi giorni, non si è allenato. Le parole del tecnico: "Diversi giocatori sono alle prese con degli affaticamenti muscolari. Tra i calciatori che sono scesi in campo nell'ultimo partita, nessuno ha svolto allenamento sul campo e non si tratta solo di Cristiano Ronaldo".
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