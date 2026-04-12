Finalmente potrebbe essere arrivato il momento del trionfo saudita di Cristiano Ronaldo, ma secondo il suo allenatore gli arbitri starebbero facendo di tutto per ostacolare questo avvenimento

Pietro Rusconi Redattore 12 aprile - 17:47

La Saudi Pro League sembra aver preso una direzione ben chiara nelle ultime settimane. Dopo un interregno dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, il campionato saudita sembra essere destinato finalmente alla squadra di Cristiano Ronaldo. L'Al-Nassr aveva l'obbligo di portare a casa il trofeo ogni anno dall'arrivo di CR7. Tuttavia, da gennaio 2023, nonostante i 98 gol in 101 partite del fuoriclasse portoghese, il club saudita non ha mai conquistato il campionato nazionale finendo sempre tra secondo e terzo posto. La squadra si è anche rinforzata negli anni tanto da poter contare oggi sul giovane Mohamed Simakan, sul fresco ex vincitore della Coppa d'Africa 2025 Sadio Mané, sull'ex Inter Marcelo Brozovic, sull'ex Milan Joao Felix e su un campione come Kingsley Coman. A capo della ricchissima banda c'è l'eterno Jorge Jesus che non ha avuto parole dolci verso la direzione arbitrale dopo la sfida contro l'Al-Okhdood.

Il disappunto di Jorge Jesus dopo la vittoria dell'Al-Nassr — La squadra di Cristiano Ronaldo ha vinto 2-0 il match contro l'Al-Okhdood (squadra al penultimo posto della Saudi Pro League). Le reti sono state siglate dal duo portoghese Joao Felix-CR7, che hanno così raggiunto rispettivamente 16 e 24 gol in campionato. Il leggendario numero 7 si avvicina così alla testa della classifica marcatori, comandata da Ivan Toney (27) e Julian Quiñones (26). Tuttavia, nonostante i 3 punti che staccano i gialloblu di 5 punti rispetto all'Al-Hilal, Jorge Jesus non ha avuto peli sulla lingua nel discutere degli episodi arbitrali del match.

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Il tecnico ex Flamengo infatti ha parlato così della gestione arbitrale del match: "Non ho apprezzato questo arbitro. Ci sono stati tre episodi decisivi che ci hanno sfavorito. Il primo è il cartellino giallo a Simakan, dove non c'è stata nessuna indisciplina nel consegnare la palla all'arbitro. Poi è mancata una espulsione per doppio giallo a causa di un contrasto pericoloso sempre sul centrale francese. Infine un rigore evidentissimo. Questo arbitro ha sempre fischiato contro l'Al-Nassr, ha partecipato alla gara solo per danneggiarci".