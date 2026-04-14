Nella giornata di ieri ha avuto luogo una partita spettacolare che ha visto come protagoniste l'Al-Hilal e l'Al-Sadd. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione degli ottavi di finale della Champions League Asiatica. Alla fine, i qatarioti di Roberto Mancini hanno avuto la meglio eliminando, ai calci di rigore, la squadra allenata da Simone Inzaghi. Per di più, il Demone non solo ritrova una sconfitta che mancava da ben nove mesi, ma ha anche perso la possibilità di fare il Triplete dopo quello mancato con l'Inter nella passata stagione.
Champions League Asiatica
Inzaghi eliminato da Mancini ai rigori: il suo Al-Hilal non perdeva da nove mesi
L'Al-Hilal eliminato dall'Al-Sadd ai rigori: Inzaghi torna a perdere una partita dopo nove mesi—
La sfida di ieri sera la sblocca il club saudita al minuto 29 grazie alla rete di Sergej Milinković-Savić su assist di Theo Hernández. Sette minuti dopo, però, i qatarioti pareggiano col gol di Claudinho, il quale ha ricevuto l'assist da Saiss. Al decimo minuto della seconda frazione di gioco, invece, l'Al-Hilal torna in vantaggio con Salem Al-Dawsari ma, poco dopo, arriva il 2-2 della squadra di Doha con Mújica. Al 67' il club di Riyadh segna il terzo gol della sua gara con Marcos Leonardo, tuttavia tre minuti più tardi Roberto Firmino pareggia ancora una volta i conti per la sua squadra. Terminati i tempi regolamentari e supplementari, le due squadre sono andate ai calci di rigore.
Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365
La sequenza inizia con Firmino che sbaglia il tiro e, dopo due rigori per parte realizzati, arriva l'errore di Karim Benzema. Dopo la realizzazione di Mújica, per i sauditi sbaglia anche Bouabré ed il tiro dagli undici metri segnato da Afif manda la squadra qatariota ai quarti di finale. Con questa sconfitta, Simone Inzaghi saluta anzitempo non solo la possibilità di vincere un titolo continenale, ma anche quella del Triplete.
Il suo Al-Hilal può ancora vincere la Saudi Pro League, dove è in corso una lotta con Al-Nassr ed Al-Ahli, e la coppa nazionale visto che affronterà in finale l'Al-Kholood. Tra l'altro, la sconfitta di ieri interrompe una striscia di risultati utili consecutivi dei sauditi che durava da agosto. Prima di ieri, infatti, l'ultima partita persa dall'Al-Hilal risale al 4 luglio 2025, quando è stato eliminato dal Fluminense dal Mondiale per Club.
© RIPRODUZIONE RISERVATA