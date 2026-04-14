Nella giornata di ieri ha avuto luogo una partita spettacolare che ha visto come protagoniste l'Al-Hilal e l'Al-Sadd. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro in occasione degli ottavi di finale della Champions League Asiatica. Alla fine, i qatarioti di Roberto Mancini hanno avuto la meglio eliminando, ai calci di rigore, la squadra allenata da Simone Inzaghi. Per di più, il Demone non solo ritrova una sconfitta che mancava da ben nove mesi, ma ha anche perso la possibilità di fare il Triplete dopo quello mancato con l'Inter nella passata stagione.