Tra un traguardo storico e i festeggiamenti della notte di Conference ci sono le polemiche mosse dal club viola per le perdite di tempo degli inglesi con due infortuni gravi registrati.

Antonio Marchese 17 aprile - 10:40

Il Crystal Palace di Oliver Glasner perde 2-1 in quel di Firenze contro la Fiorentina di Paolo Vanoli, le Eagles in virtù del 3-0 a Selhurs Park staccano però il pass per le semifinali e festeggiano all'ombra del Ponte Vecchio. La Fiorentina prende gol dopo appena 17 minuti con Sarr che di testa trafigge De Gea. I viola si rimboccano le maniche e la riprendono con il rigore di Gudmundsson al minuto 30, in apertura di ripresa Ndour illude il Franchi. La Fiorentina avrebbe ancora tempo per provare a sognare, ma il Palace incarta i toscani e la partita scivola via con il 2-1 che vale solo per le statistiche. Fiorentina eliminata e Crystal Palace in semifinale di Conference League.

Crystal Palace in semifinale di Conference League Nel dopo partita il manager dei londinesi si presenta in conferenza stampa per commentare la serata di Firenze.

Quanto è contento per la qualificazione?

"Sono felice per la qualificazione. Siamo stati un po' troppo passivi dopo il gol, loro hanno avuto convinzioni. Non siamo neanche stati fortunati con i cambi, inoltre Mateta non poteva giocare tutta la partita e l'ho tolto all'intervallo. Devo dare merito ai miei giocatori contro una squadra che ha giocato molto bene davanti. Sono contento per come abbiamo difeso".

Che ne pensa dei tifosi?

"Posso solo ringraziarli. Penso che avranno un'ottima serata qui a Firenze".

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Polemiche in conferenza stampa, Glasner le trasforma in complimenti — È contento della maturità dimostrata dai suoi?

"Ho una squadra che fino ad ora non aveva mai giocato in Europa. Ogni partita può servire per mettere in cantiere esperienza. Non si può giocare sempre bene in partite da dentro o fuori e anche stasera abbiamo acquisito esperienza nel difendere il vantaggio".

I suoi giocatori non si sono comportati molto bene: contento di questo atteggiamento?

"Noi abbiamo giocato come una squadra italiana? Lo prendo come un complimento. La Fiorentina ha tanta esperienza, molto più di noi. Nel primo tempo due nostri giocatori hanno probabilmente finito la stagione: non credo abbiano simulato. Certo, la qualificazione l'abbiamo ottenuta in casa perché sapevamo che l'avversario è esperto e sa gestire certe situazioni. Ho molto rispetto per la Fiorentina".