L'allenatore Viola crede nel ribaltamento del risultato e chiede uno sforzo alla squadra

Giammarco Probo 15 aprile - 16:43

Notte europea da dentro o fuori per la Fiorentina, la squadra di Vanoli si prepara alla sfida contro il Crystal Palace con il peso di un passivo pesantissimo, quel 3-0 dell’andata che obbliga i viola a una rimonta ai limiti dell’impresa. Servirà molto più di una prestazione perfetta per ribaltare un confronto che, fin qui, ha evidenziato un divario netto tra le due squadre, con gli inglesi già con un piede in semifinale. Alla vigilia del match, il tecnico Paolo Vanoli ha provato a caricare l’ambiente, parlando apertamente di “impresa” e invitando i suoi a scendere in campo con testa libera, coraggio e voglia di sognare, senza nulla da perdere ma con la consapevolezza della difficoltà della sfida.

Le parole di Vanoli per il match di domani — LA PREPARAZIONE ALLA PARTITA -"E' una partita importantissima, sappiamo che è difficilissima ma ci proveremo fino alla fine. Dovremmo rischiare, provare e sognare. Nonostante la classifica a volte ci ha impedito di essere liberi in questa competizione, al Franchi a volte ci sono stati delle imprese".

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L'approccio alla partita — LA FIORENTINA CHE VUOLE VANOLI -"Questi ragazzi mi hanno sempre dato tutto e sono certo che domani pur di provarci sputeranno sangue. Questa partita deve portare a questo, anche se sappiamo che il Palace è una delle pretendenti più accreditate per vincere la Conference".

La Fiorentina ha fin qui costruito un percorso molto positivo in Conference League, superando avversarie alla portata ma dimostrando anche solidità nei passaggi più delicati della competizione. La sfida di domani rappresenta un crocevia fondamentale, capace di indirizzare non solo la stagione ma anche il cammino europeo dei viola: in caso di qualificazione, infatti, i toscani si troverebbero di fronte una tra Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar, rivali di livello e tutt’altro che semplici, ma sulla carta più abbordabili rispetto al Crystal Palace