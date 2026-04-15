Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata odierna spicca, in particolar modo, quella che metterà di fronte il Bayern Monaco ed il Real Madrid. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del ritorno dei quarti di finale della Champions League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 di questa sera e si disputerà presso l'Allianz Arena. La scorsa settimana, al Bernabéu, i tedeschi hanno vinto 1-2 grazie alle reti di Luis Diaz e Harry Kane, mentre per il Real ha segnato Kylian Mbappé. Aspettando il calcio d'inizio della gara, ecco a voi una formazione coi giocatori delle due squadre.