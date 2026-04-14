In un'intervista concessa a GQ ESAPNA, l'attaccante francese racconta la sua esperienza ai Blancos, tra sogni realizzati e ambizioni per il futuro

Vincenzo Di Chio 14 aprile - 21:13

Kylian Mbappè continua ad essere un protagonista assoluto del calcio mondiale sia dentro che fuori dal campo. Arrivato al Real Madrid, a parametro zero dal PSG, dopo anni di attese e trattative, l'attaccante francese sta vivendo una fase particolare della sua stagione. Tra aspettative altissime, critiche e peso di una maglia storica.

In questo contesto, ha scelto di raccontarsi e ribadire le proprie emozioni in un'intervista concessa a GQ ESPANA, offrendo uno spazio ampio sul suo percorso e sul presente in Spagna. Nonostante il trasferimento a titolo gratuito, l'operazione che ha portato l'attaccante alla corte del Real Madrid è stata comunque importante: al giocatore è stato riconosciuto un bonus alla firma intorno ai 100 milioni.

Il sogno di giocare nel Real Madrid — Mbappè ha messo al centro delle sue parole il significato profondo di vestire la maglia deiBlancos, descrivendo l'approdo a Madrid come il coronamento di un sogno che coltivava sin da bambino. Nonostante le pressioni, ha sottolinato tutta la sua felicità di vivere ogni giorno in un ambiente di questo livello:

"Per me giocare nel Real Madrid è qualcosa di magico, quasi un sogno. Posso vivere ciò che amo, disputare le partite più importanti e farlo con la squadra che considero il miglior club di tutti. Mi entusiasma scendere in campo con questi colori, sentire l'energia dello stadio e respirare l'atmosfera del Paese".

Le sue parole riflettono un grande senso di appartenenza e una motivazione costante nel voler essere all'altezza del Club più titolato al mondo. Per il francese, infatti, non si tratta solo di giocare ad alti livelli, ma di rappresentare in tutti i sensi il Real Madird e contribuire a mantenere la squadra ai vertici del calcio.

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La determinazione di Mbappè — Nel corso dell'intervista, il francese ha anche affrontato il tema sulle critiche ricevute in più di una circostanza e delle tappe che lo hanno portato ad essere uno dei giocatori più forti del Mondo. Le lamentele sul suo contributo difensivo non sono mancate, ma il francese ha risposto con serenità e lucidità, ribadendo la propria dedizione e la voglia di migliore constantemente.

Il numero 9 ha ripercorso le fasi più importanti della sua carriera, ricordando come il passaggio alla squadra madrilena sia mancato più volte prima di concretizzarsi. Ha inoltre ribadito come anche le scelte più difficili non abbiano mai modificato il suo obiettivo finale :"Una carriera non segue mai un percorso lineare: ci sono aspetti che riesci a gestire meglio e altri che sfuggono al tuo controllo".

"Oggi mi trovo esattamente dove sognavo di essere da bambino, perchè ho lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo, con impegno, sacrificio e dedizione al lavoro. Ho sempre avuto grande esigenza nei miei confronti. Per me giocare in questo Club è come un dono ricevuto dal cielo".