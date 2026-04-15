È morto José Emilio Santamaria: la leggenda del Real Madrid aveva 96 anni

All'età di 96 anni è venuto a mancare il difensore centrale che, in nove stagioni in Spagna, ha scritto la storia dei Blancos

Jacopo del Monaco 15 aprile - 11:41

Nelle ultime ore, il Real Madrid ha cominciato che una loro leggenda ha lasciato questo mondo e si tratta di José Emilio Santamaria. Lo spagnolo, infatti, aveva 96 anni e durante la sua carriera da calciatore, durante la quale ha ricoperto il ruolo di difensore centrale, ha scritto lo storia delle Merengues. Nei suoi anni col club della capitale, ha vinto diversi trofei tra i quali spiccano quattro Coppe dei Campioni, ovvero l'attuale Champions League. In seguito, ha anche allenato la Spagna in occasione del Mondiale disputato in casa nel 1982, quello vinto dall'Italia di Bearzot.

È venuto a mancare José Emilio Santamaria: il comunicato ufficiale del Real Madrid — Sul proprio sito ufficiale, il club della capitale spagnola ha annunciato la dipartita del calciatore che ha scritto la storia delle Merengues. Di seguito, il comunicato:

"Il Real Madrid esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di José Emilio Santamaría, una delle più grandi leggende del nostro club e del calcio mondiale. Il club desidera esprimere le proprie condoglianze a tutta la sua famiglia, ai compagni di squadra ed alle persone care.

Santamaría arrivò al Real Madrid nel 1957 dal Club Nacional de Football (Uruguay) e indossò la maglia del club per nove stagioni fino al 1966. Con il Real Madrid ha vinto 4 Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, 6 volte la Liga ed una Copa del Rey, in 337 partite. Faceva parte di quella squadra leggendaria che vinse le prime Coppe dei Campioni consecutive della storia, dando inizio alla leggenda del Real Madrid".

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La dichiarazione di Florentino Pérez — Nel comunicato ufficiale, sono presenti anche le parole di Florentino Pérez. La sua dichiarazione: "Santamaría sarà sempre ricordato come uno dei grandi simboli del nostro club. Insieme a Di Stéfano, Puskás, Gento e Kopa, ha iniziato a costruire il mito del Real Madrid. José ha sempre incarnato i valori del nostro club, la grande passione della sua vita".

In seguito, il comunicato continua con la carriera da allenatore di Santamaria: "Come tecnico, iniziò la sua carriera nel settore giovanile del Real Madrid. Guidò la nazionale olimpica spagnola alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968 e a quelle di Mosca del 1980. Nel 1982, fu il commissario tecnico della Nazionale Spagnola ai Mondiali. Dal 1971, e per sette stagioni, ha allenato l'Espanyol in 252 partite, diventandone l'allenatore con il maggior numero di presenze ufficiali.

José Emilio Santamaría è morto all'età di 96 anni. Il Real Madrid porge le sue condoglianze a tutti i madridisti. Riposa in pace".