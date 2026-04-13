Il presidente della Lazio ha spiegato che il motivo del suo mancato appoggio non è tanto legato al nome, quanto alla necessità che sul mondo del calcio intervenga la politica

Mattia Celio Redattore 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 18:21)

Dopo la dolorosa eliminazione dal Mondiale, la terza consecutiva, tutto è cambiato all'interno della FIGC. Il calcio italiano ha bisogno di una vera e propria rivoluzione per tornare a giocare ad alti livelli, per far tornare a riassaporare ai tifosi quelle emozioni che ormai sembrano essere solo un ricordo. Come annunciato negli ultimi giorni, Giovanni Malagò sembra destinato a ricoprire il ruolo di presidente lasciato da Gravina dopo il KO contro la Bosnia. Ma Claudio Lotito non vede la situazione di buon occhio.

Claudio Lotito snobba Giovanni Malagò: "Non è il nome il problema, c'è una legge di 45 anni" — È tempo di totale rivoluzione all'interno della FIGC. Dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della fallita qualificazione al Mondiale per l'Italia è nuovamente tempo di cambiare. Prima di tutto servirà trovare il nuovo presidente della FIGC ma nelle ultime ore sembra che la scelta sia stata fatta. O almeno quasi ci siamo. A prendere il posto di Gabriele Gravina sarà quasi certamente Giovanni Malagò.

L'ex presidente del CONI è stato un profilo seguito fin dall'inizio. Già Aurelio De Laurentiis lo aveva indicato come nome giusto per la ripartenza post-Gravina e nei giorni scorsi anche Beppe Marotta aveva appoggiato la nomina. Alla fine oggi in via Rosellini l'assemblea ha votato con 18 favorevoli e 2 contrari la candidatura del numero uno di Fondazione Milano Cortina 2026 al ruolo di presidente FIGC. I 2 contrari sono stati il Verona e la Lazio.

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Proprio il patron dei biancocelesti, Claudio Lotito, ha spiegato a margine dell'assemblea odierna, le ragioni per cui non ha appoggiato la nomina di Malagò: "Non è il nome. Il nome non c'entra niente. Se una cosa non funziona va ristrutturata, no? Ripeto, c'è una legge di 45 anni fa, fin quando c'è quella legge il sistema… Va ridisegnato tutto, ci vuole la nomina di un commissario". Lazio che, intanto, sarà impegnata questa sera nel posticipo della 32^ giornata contro la Fiorentina.