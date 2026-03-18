Come lo Sporting Lisbona, che nella notte magica di Champions League ha eliminato il Bodo/Glimt per un netto 5-0, dopo che in Norvegia era andato sotto di tre reti a zero, anche il Braga riscrive la propria storia europea: gli uomini di Carlos Vicens hanno ribaltato il 2-0 rimediato in Ungheria, travolgendo in Portogallo il Ferencvaros con un roboante 4-0.
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Il Braga come lo Sporting: rimontato il Ferencvaros in Europa League da 0-2 a 4-2
Da 0-2 a 4-2. I portoghesi, come lo Sporting Lisbona, hanno riscritto la storia di questi ottavi di finale ed hanno rimontato lo svantaggio dell'andata
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