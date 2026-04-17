A volte vincere una partita, tra l'altro dinanzi al proprio pubblico, può diventare inutile. È proprio ciò che è accaduto alla Fiorentina di Paolo Vanoli che nel match di ritorno, valevole per i quarti di finale di Conference League, ha battuto 2-1 il Crystal Palace. Tuttavia, i viola sono costretti a salutare la competizione e arrestare la propria corsa ai quarti. Troppo pesante dunque il risultato maturato nel match di andata con il club inglese che ha battuto la squadra italiana con un netto 3-0. Ora a Kean e compagni non resta che conquistare un obiettivo tutt'altro che scontato: la salvezza in Serie A. Un traguardo che a poco a poco sembra sempre più vicino, ma ancora in bilico fino a quando l'aritmetica non sancirà la parole fine.
CONFERENCE LEAGUE
Fiorentina, addio Conference. Vanoli: “Piccoli? Mai abbassare la testa, deve essere esigente”
Fiorentina, Vanoli: le parole del tecnico della viola al termine della gara
Durante la conferenza stampa post-match, Paolo Vanoli non può considerarsi soddisfatto del successo nella gara di ritorno perché in virtù di quello di andata, la Fiorentina vanta un passivo di 2-4 contro il club inglese. Il tecnico, infatti, si è concesso un bilancio complessivo del percorso in Conference League, affermando: "La Conference è un torneo che mi piace e mi dispiace non poter avanzare al turno successivo. Nonostante tutto, siamo riusciti ad arrivare fino ai quarti di finale e questa sera abbiamo dimostrato in campo il nostro valore. Siamo stato noi gli inglesi". Poi ha aggiunto: "In generale, mi è dispiaciuto per la gestione del campionato con la Conference".
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Vanoli su Roberto Piccoli—
Roberto Piccoli ha sostituito l'infortunato Moise Kean. Un compito difficile in un match di alto livello, ma il numero 91 ha già dimostrato di imporsi nella competizione realizzando 3 gol. In merito alla sua prestazione Vanoli ha dichiarato: "In questa stagione ha giocato con Moise e ha fatto tanta esperienza. La sua prestazione contro Crystal? Oggi aveva un compito difficile: fare a sportellate e allungare la squadra per crearci spazi offensivi". Sulla sua crescita: "Ho detto a Roberto di non abbassare la testa, perché quando si gioca in queste squadre è necessario essere esigente con se stessi".
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