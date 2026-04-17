Napoli-Lazio, la guerra dei follower: chi domina sui social?

La sfida tra azzurri e biancocelesti si gioca anche su Instagram: ecco chi ha più follower tra De Bruyne, Lukaku, Zaccagni, Isaksen e gli altri protagonisti

Silvia Cannas Simontacchi 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 10:53)

Sabato 18 aprile, alle 18 in punto, il Maradona si prepara ad accogliere Maurizio Sarri, l'ex di turno in una Napoli-Lazio che per i padroni di casa pesa quasi quanto una finale. La gara, valida per la 33^ giornata di Serie A, promette scintille: i partenopei, all'inseguimento dell'Inter e reduci dal pareggio di Parma, cercano una risposta alle critiche piovute in settimana; la Lazio, ormai tagliata fuori dalla zona nobile della classifica, proverà comunque a racimolare punti preziosi per tallonare il Bologna.

Mentre i riflettori si accendono sul campo, va in scena un altro testa a testa, tutto virtuale: quello di Instagram. Qui i pronostici non contano, e le sorprese possono essere dietro l'angolo: vince chi ottiene più like, più follower, più condivisioni. Abbiamo spulciato i profili dei calciatori più rappresentativi delle due squadre per scoprire chi è il più virale, chi il più seguito ma, soprattutto, chi si prende il podio nella sfida social tra partenopei e laziali.

Napoli-Lazio: De Bruyne vs Pedro, i pezzi da novanta Il primo confronto non può che essere quello tra i due profili ufficiali delle società: a farla da padrone sono i 5,2 milioni di follower del club campano che, complici gli straordinari risultati sportivi degli ultimi anni, sta esplodendo online; dall'altra gli 1,2 milioni degli ospiti, con una fanbase più contenuta ma comunque cospicua e sempre attiva nel commentare e interagire con i post capitolini, dove domina naturalmente il biancoceleste.

Ma passiamo ai protagonisti del match: Kevin De Bruyne e Pedro, entrambi molto amati a Napoli, l'uno trasferitosi nell'estate 2025 dal Manchester City e accolto con gli onori che si devono a un principe fiammingo, l'altro diventato un idolo cittadino dopo la doppietta che ha fermato l'Inter nella corsa scudetto 2024-25. A livello di numeri, la spunta il belga: De Bruyne vanta 26,7 milioni di follower, che per giunta continuano a salire. Il suo è un feed da professionista, dove trova spazio praticamente solo il calcio: apoli, la Nazionale, qualche scatto dedicato alla famiglia e tracce del passato da Citizen. Tra i suoi seguaci ci sono stelle del calcio internazionale come Neymar e Erling Haaland, ma anche il GOAT del ciclismo Tadej Pogačar. Tra i seguiti, circa 560, oltre ai compagni di squadra come Scott McTominay, compaiono membri dello staff e qualche VIP fuori dal mondo del pallone, come Calvin Harris, Lewis Hamilton e Remco Evenepoel.

L'ospite, mai come in questo caso molto gradito, chiamato a tenergli testa è Pedro Rodriguez Ledesma, il 38enne originario di Tenerife con un lungo passato al Barça e protagonista alla fine della stagione scorsa di una vera e propria "Pedromania", con tanto di maglie esposte nei Quartieri Spagnoli: i suoi 8 milioni di follower non bastano a intimidire l'azzurro, ma è bene ricordare che il canarino non è uno tra tanti. Oltre alle esultanze con la Lazio, nel suo feed ampio spazio è dedicato ai ricordi con la maglia blaugrana, indossata dalle giovanili nel 2004 fino al 2015. Anche qui, i follower non passano inosservati: ci sono i compagni Matteo Guendouzi e Mattia Zaccagni, ma anche l'avversario Juan Jesus, ricambiato. Tra i seguiti, circa 989, c'è Gianluigi Buffon, ma anche la conduttrice televisiva Diletta Leotta e Anna Falchi, tifosissima e madrina della festa scudetto del 2000.

La cavalleria: McTominay e Lukaku vs Zaccagni e Guendouzi Ma, se De Bruyne e Pedro possono essere considerati i due pezzi grossi della situazione, tra le fila di entrambe le squadre ci sono anche altri profili interessanti. Lato Napoli, non si può non menzionare lo scozzese Scott McTominay, aka McFratrm: 3,5 milioni di follower per lui, e un feed in cui predomina l'azzurro del Napoli e il blu della bandiera scozzese: colori che in un post del profilo ufficiale della squadra gli dipingono il viso, in un chiaro omaggio a un altro scozzese, William Wallace, il ribelle Braveheart. Numeri notevoli anche per Romelu Lukaku, che si mantiene sugli 8,2 milioni di follower nonostante la recente svolta super minimal, con appena otto contenuti superstiti, quasi tutti dedicati alla memoria del padre.

La Lazio risponde con Mattia Zaccagni, che conta "solo" 350.000 di seguaci, e Gustav Isaksen, a quota 84.800. Nel feed dell'italiano, oltre alle foto in biancoceleste, è notevole lo spazio dedicato alla famiglia, in particolare il reel dedicato al giorno della nascita della figlia più piccola, primo tra i post fissati, e le dediche alla compagna Chiara Nasti. Tra i seguiti, 767, oltre agli Azzurri Federico Dimarco e Marco Brescianini, c'è l'attrice statunitense Sidney Sweenie, il rapper Lazza e lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

Infine, Isaksen: non il più seguito, ma forse il più fresco: solo 67 post, ma che riportano indietro nel tempo fino a quando il danese era poco più che un ragazzino, spigoloso e sorridente. Il suo feed disordinato spinge ad empatizzare con lui, e a sospettare che dietro non ci sia la mano di un social media manager esperto ma di un ragazzo che tiene alla sua vita privata, ma è anche troppo impaziente di pubblicare quella foto in cui ha appena fatto gol.

Chi vince la sfida dei social? Quindi, chi vince la guerra dei follower? Al primo posto c'è De Bruyne, con un seguito che non vuole smettere di aumentare. Insegue al secondo posto, un po' distaccato, il divisivo Romelu Lukaku, terzo solo per un soffio c'è Pedro. Che, però, solo un anno fa, è riuscito da avversario a conquistare per sempre il cuore dei napoletani.