I numeri della sfida di campionato tra ducali e partenopei: il pareggio fa sorridere i padroni di casa, qualche rammarico per gli ospiti

Carmine Panarella 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 17:32)

Finisce in parità la sfida tra Parma e Napoli, con un 1-1 che fa felici i padroni di casa sempre più vicini alla salvezza e che lascia invece più di qualche rammarico tra le fila dei partenopei. Partenza shock dei ducali con il gol immediato di Strefezza al 1’, risposta azzurra nella ripresa con McTominay al 60’. Una partita a senso unico sul piano del gioco, ma bloccata nel punteggio da una grande resistenza difensiva del Parma. Per comprendere al meglio come sia maturato questo pareggio, si possono cercare di interpretare le statistiche in modo da avere una visione globale degli equilibri in campo.

Possesso e gestione del gioco: dominio Napoli — Il dato sul possesso palla è eloquente: 26% per il Parma contro 74% del Napoli. Gli ospiti hanno imposto ritmo e controllo per tutta la gara, gestendo il pallone con continuità e schiacciando i ducali nella propria metà campo. La formazione di Cuesta di è letteralmente chiusa a riccio per quasi tutta la gara, con un baricentro praticamente a ridosso della propria area di rigore.

Anche i passaggi (714 a 246) confermano una netta supremazia nella costruzione: il Napoli ha provato a muovere il pallone con pazienza, mentre il Parma ha scelto un approccio più diretto e difensivo. I tentativi azzurri di allargare il gioco sono stati praticamente vani, fatta eccezione per l'occasione del gol del pareggio. Per il resto tanta gestione e pochi affondi realmente pericolosi.

Produzione offensiva: tanto Napoli, poco Parma — Sul piano offensivo la differenza è ancora più evidente. Il Napoli chiude con 20 tiri contro i 3 del Parma, costruendo molto ma senza riuscire a concretizzare pienamente la mole di gioco prodotta. Gli uomini guidati da mister Antonio Conte hanno sbattuto più volte addosso al muro ducale, senza risultare abbastanza precisi.

Gli xG raccontano la stessa storia: 1.21 per il Napoli contro 0.19 per il Parma, a testimonianza di una gara quasi interamente giocata nella metà campo dei padroni di casa. Il Parma però è riuscito a capitalizzare subito l’unico vero momento favorevole, trovando il gol in apertura e poi difendendo con ordine per lunghi tratti.

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Occasioni e portieri protagonisti — Le grandi occasioni sono 1 per il Napoli e 0 per il Parma, segno di una difficoltà concreta degli azzurri nel trasformare la superiorità territoriale in chance nitide. Decisivo anche il lavoro dei portieri: 4 parate per il Parma contro 1 del Napoli, dato che sottolinea quanto la squadra di casa abbia dovuto soffrire soprattutto nella ripresa.

Calci piazzati e duelli: gara generosa del Parma — Nei calci d’angolo il Napoli ha avuto più continuità offensiva, 7 a 3, mentre nei falli il confronto è abbastanza equilibrato: 8 per il Napoli e 4 per il Parma. Interessante anche il dato sui duelli: 15 contrasti vinti dal Parma contro 14 del Napoli, segnale di una squadra che, pur schiacciata, ha retto l’impatto fisico della gara.

I calci di punizione (8 a 4 per il Parma) indicano invece una maggiore interruzione del gioco da parte dei padroni di casa, spesso costretti a spezzare il ritmo. Sul piano disciplinare, gara corretta: 1 giallo per il Parma, nessuno per il Napoli.

Dominio sterile del Napoli, l'Inter sorride — Il Napoli esce con il rammarico di non aver concretizzato una superiorità netta in tutti i dati principali. Il Parma, invece, porta a casa un punto prezioso costruito su un avvio perfetto e una lunga fase di resistenza difensiva.

Una partita che fotografa bene due piani diversi: controllo totale degli ospiti, efficacia immediata dei padroni di casa. A fare davvero festa è però l'Inter che vede avvicinarsi ancor di più lo Scudetto. Il Napoli arriva a 66 punti in classifica, mentre il Parma fa 36 e compie un importante passettino verso la salvezza matematica. CLICCA QUI PER GUARDARE TUTTO LO SPORT IN DIRETTA LIVE E ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365