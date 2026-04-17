Novità Mondiali: durante l’intervallo della finale ci sarà l’halftime show

I Coldplay faranno ballare i tifosi a ritmo di musica durante la pausa tra primo e secondo tempo

A curare lo spettacolo sarà Chris Martin insieme ai Coldplay , chiamati dalla FIFA per organizzare un evento musicale globale destinato a milioni di spettatori. Secondo le prime indiscrezioni, lo show potrebbe durare fino a circa 25 minuti , trasformando la pausa tra primo e secondo tempo in un vero e proprio evento nell’evento . Si tratta di un cambiamento epocale : la FIFA ha deciso di avvicinare il calcio alla spettacolarizzazione tipica dello sport americano , fondendo intrattenimento e competizione in un unico appuntamento globale.

La scelta, però, divide già appassionati e addetti ai lavori. Da un lato c’è chi vede questa novità come una evoluzione naturale del calcio moderno, capace di parlare a un pubblico sempre più vasto; dall’altro, non mancano le critiche di chi teme una “americanizzazione” eccessiva, con il rischio di snaturarne ritmo e tradizione. Quel che è certo è che la finale dei Mondiali 2026 non sarà solo una partita, ma un evento totale: calcio, musica e spettacolo pronti a fondersi in un’unica, gigantesca vetrina globale.