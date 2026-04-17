I Mondiali 2026 segneranno una svolta storica per il calcio mondiale. Per la prima volta, infatti, la finale introdurrà uno spettacolo di metà gara, una novità assoluta per una competizione tradizionalmente legata solo al gioco. La finalissima si giocherà il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium negli Stati Uniti, uno degli impianti più iconici del panorama sportivo americano. Ma il vero elemento rivoluzionario sarà l’introduzione di un halftime show in pieno stile Super Bowl, ispirato quindi al celebre evento del football americano.
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Novità Mondiali: durante l’intervallo della finale ci sarà l’halftime show
I Coldplay all'intervallo, la novità in vista della prossima finale dei Mondiali—
A curare lo spettacolo sarà Chris Martin insieme ai Coldplay, chiamati dalla FIFA per organizzare un evento musicale globale destinato a milioni di spettatori. Secondo le prime indiscrezioni, lo show potrebbe durare fino a circa 25 minuti, trasformando la pausa tra primo e secondo tempo in un vero e proprio evento nell’evento. Si tratta di un cambiamento epocale: la FIFA ha deciso di avvicinare il calcio alla spettacolarizzazione tipica dello sport americano, fondendo intrattenimento e competizione in un unico appuntamento globale.
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La scelta, però, divide già appassionati e addetti ai lavori. Da un lato c’è chi vede questa novità come una evoluzione naturale del calcio moderno, capace di parlare a un pubblico sempre più vasto; dall’altro, non mancano le critiche di chi teme una “americanizzazione” eccessiva, con il rischio di snaturarne ritmo e tradizione. Quel che è certo è che la finale dei Mondiali 2026 non sarà solo una partita, ma un evento totale: calcio, musica e spettacolo pronti a fondersi in un’unica, gigantesca vetrina globale.
Una novità che però non sembra essere stata gradita dai fans, specialmente quelli europei. I Mondiali dunque continuano a far parlare nonostante il primo calcio d'inizio sia ancora distante quasi tre mesi. Un campionato del Mondo che però sembra promettere davvero tanto spettacolo.
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