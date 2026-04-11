Il brasiliano autore di una stagione mozzafiato con la maglia del Brentford, punta a traguardi ambiziosi mettendosi in luce con il record di gol

Gianmarco Inguscio Collaboratore 11 aprile - 18:00

Igor Thiago non è più una sorpresa e stabilisce un nuovo record: grazie alla doppietta contro l'Everton, il calciatore Brentford è diventato il primo brasiliano a segnare 21 gol in una stagione di Premier League. Il classe 2001 è arrivato alla formazione delle Api nella passata stagione, dopo la parentesi belga con la maglia del Club Brugge - qui aveva messo a segno 18 gol -. Dopo una prima fase di assestamento, e un infortunio al menisco nel 2024, ora è diventato l'attaccante di riferimento dei biancorossi e non ha nessuna intensione di fermarsi.

Ma se lui ha bisogno dei compagni per realizzare tanti gol, anche il Brentford ha fortemente bisogno di lui, soprattutto, in vista del finale di stagione, dove la formazione allenata dal tecnico Keith Andrews si trova in settima posizione in campionato con 47 punti, soltanto uno in meno rispetto al Chelsea che occupa il posto riservato alla qualificazione in Europa League. Un eventuale qualificazione, sarebbe dunque un nuovo traguardo importante, non solo per la squadra, ma anche per il Thiago che vanta l'ultima presenza in Conference League nella stagione 2023/2024 quando indossava la maglia del Club Brugge.

Igor Thiago: le caratteristiche dell'attaccante brasiliano — La carta di identità forse inganna, ma Thiago, nonostante i suoi 24 anni, dimostra di avere quella padronanza in area di rigore che pochi attaccanti possono vantare. La struttura fisica? 191 cm per 85 kg. Un attaccante che ha tutte le carte in regola per farsi valere nel corpo a corpo con gli avversari ma che, nonostante la sua altezza, può essere considerato un attaccante moderno, che combina fisicità con mobilità, senza dimenticare il dialogo con i propri compagni di squadra.

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Quanto al piede preferito, è il destro, ma qualora ce ne fosse bisogno si fa trovare pronto anche con il sinistro e con i colpi di testa. Infatti, dei 21 gol realizzati in Premier League e dei 2 in FA Cup, quattordici di questi gli ha segnati con il destro, quattro con il sinistro e uno in circostanze fortuite. Il bottino di testa, invece, ammonta a quattro reti. Numeri destinati a salire, considerando che al termine della stagione restano ancora sei gare da disputare.

Ma non è tutto, perché Igor Thiago è anche in piena lotta nella classifica costruttori del campionato: il brasiliano è al secondo posto, alle spalle di Haaland (22 gol) e davanti a Semenyo (15 gol), entrambi in forza al Manchester City. Pertanto, ogni partita potrà diventare quella decisiva per quello che potrebbe trasformarsi in un record davvero assoluto: vincere la classifica marcatori della Premier League. Sarebbe il primo brasiliano a riuscirci.