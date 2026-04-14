Stravolta la corsa al titolo: l’Arsenal cade a sorpresa in casa contro il Bournemouth, il Manchester City travolge il Chelsea e si porta a -6 con una gara in meno. Debutto amaro per De Zerbi al Tottenham.

Luigi Mereu 14 aprile 2026 (modifica il 14 aprile 2026 | 09:46)

Mentre l'Arsenal guidato da Mikel Arteta sembrava avere strada libera verso la vittoria della Premier League, un'inaspettata sconfitta interna contro il Bournemouth ha riaperto completamente i giochi, con il Manchester City che ora incalza a soli 6 punti di distacco con una partita ancora da recuperare. I Gunnershanno sprecato l'occasione di blindare il primo posto lasciando il fianco scoperto al Manchester City, che non ha perdonato. Gli uomini di Guardiola hanno infatti vinto con uno schiacciante 3-0 a Stamford Bridge contro il Chelsea grazie alle reti di O'Reilly, Guéhi e Doku e ha confermato lo stato di grazia degli Cityzens.

Premier League, la corsa all'Europa e la bagarre salvezza — Mentre la sfida per il titolo è destinata alla lotta a due tra Arsenal e Manchester City, la corsa all'Europa vede una lotta tra più contendenti. Infatti, l'Aston Villa quarto a quota 55 punti ha pareggiato in trasferta contro l'ostico Nottingham Forest e vede avvicinarsi alle spalle il Liverpool a quota 52 punti che ha ottenuto un successo ad Anfield contro il Fulham grazie alla rete del diciassettenne Rio Ngumoha e dell'ultimo Mohamed Salah in maglia Reds. Il Manchester United è invece caduto clamorosamente a Old Trafford per mano dell'ex Milan e Napoli Noah Okafor, autore di una doppietta per il suo Leeds che ha permesso ai suoi di battere 1-2 i Red Devils, lasciandoli terzi con 55 punti.

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C'era grande attesa per la prima di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham ma il tempo al tecnico italiano per imporre il proprio gioco non è bastato. Gli Spurs sono usciti sconfitti per 1-0 dalla trasferta contro il Sunderland con la rete di Nordi Mukiele, scivolando pericolosamente al 18^ posto in piena zona retrocessione a 2 punti dal West Ham, che invece ha surclassato il Wolverhampton ormai già retrocesso per 4 reti a 0. A metà classifica invece Mateta del Crystal Palace ha fornito una doppietta contro il Newcastle permettendo agli Eaglesdi essere momentaneamente al 13^ posto a pari punti con i Magpies.