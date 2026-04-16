Nonostante le voci fossero sempre più insistenti, il difensore tedesco ha scelto di rimanere al Real Madrid dimostrando attaccamento alla maglia

Vincenzo Di Chio 16 aprile - 19:21

Il mercato estivo inizia già a muoversi in vista della prossima stagione e tra i nomi più seguiti c'è quello di Antonio Rudiger. Il difensore del Real Madrid è stato accostato nelle ultime ore alla Juventus. Il tedesco è conosciuto in tutto il mondo per la sua grande esperienza e per le sue ottime qualità difensive.

Tuttavia, nelle ultime ore lo scenario sembra ormai essersi definito in modo netto. Tra ambizioni personali, situazioni contrattuali, l'esperto della retroguardia madrilena ha scelto di rimanere nel club attuale. La sua scelta appare ormai definitiva.

Rudiger si allontana dai bianconeri — Secondo le indiscrezioni raccolte da TuttoMercatoWeb, Antonio Rudiger sembra ormai sempre più lontano dalla Juventus. Nonostante nelle scorse settimane il suo nome fosse stato accostato prepotentemente alla corte di Luciano Spalletti, gli ultimi sviluppi raccontano una situazione diversa. Il difensore del Real, appare orientato a proseguire la propria avventura ai Blancos, dove si trova in un ambiente che conosce benissimo e nel quale vuole continuare ad essere protagonista.

A incidere su questa scelta ci sarebbe anche la disponibilità da parte del giocatore di ridursi l'ingaggio, pur di continuare il percorso con le merengues. Un segnale forte, che conferma quanto sia centrale per lui il progetto. Per la Juve, quindi, si raffreda la pista in modo significativo. Il Club bianconero si trova costretta a puntare su altri profili per migliorare il suo reparto difensivo.

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La richiesta esplicita di Spalletti — In passato l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti aveva indicato Rudiger come un rinforzo ideale per la difesa, mentre il direttore Comolli aveva provato a sfruttare i rapporti personali con il procuratore del tedesco Hasan Cetinkaya per dare il via ad una vera e propria trattativa. Il tecnico toscano conosce benissimo le qualità del centrale difensivo dato che lo ha allenato ai tempi della Roma.

Nelle ultime settimane, Rudiger è stato al centro di diverse critiche per alcune prestazioni e per il suo modo di stare in campo, ma ha spiegato di aver attraversato un momento particolare nella sua vita privata. Dopo aver lottato a lungo con guai muscolari, ora si sente meglio e pronto a tornare ai massimi livelli, con l'obiettivo di dare tutto per la maglia e non deludere tifosi e compagni.