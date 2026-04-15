Dopo i recenti rinnovi di Kenan Yildiz e Luciano Spalletti, sta per arrivare anche quello di Manuel Locatelli con un prolungamento che lo terrebbe legato alla Juventus fino al 2030

Luigi Mereu 15 aprile - 18:55

Tempo di pensare al futuro in casa Juventus, infatti dopo i rinnovi di Luciano Spalletti, Weston McKennie e Kenan Yildiz è in arrivo anche quello del capitano Manuel Locatelli. La trattativa è ormai in dirittura d'arrivo, con l'ufficialità attesa nei prossimi giorni, probabilmente nel fine settimana. La strategia del club torinese è confermare i senatori della squadra prima di affrontare la prossima sessione di mercato, garantendo stabilità a un gruppo che ha come obiettivo quello di tornare protagonista in Italia e in Europa, con lo Scudetto che manca ormai da troppo tempo e la Champions League che ormai è un tabù.

Manuel Locatelli, i numeri in bianconero e i dettagli sul rinnovo — Arrivato alla Juventus nell'estate del 2021 per circa 38 milioni di euro dopo l'europeo conquistato da protagonista con la Nazionale Italiana, in questi anni ha subito un'evoluzione costante passando da essere un centrocampista più avanzato e sempre in cerca del gol a essere un regista arretrato che detta i tempi della sua squadra. Oltre a essere diventato leader tecnico del centrocampo, ha anche ottenuto la fascia di capitano, dimostrando sempre carattere nei momenti complicati e mettendo sempre la faccia nelle recenti disfatte bianconere. Le sue capacità tecniche e la sua voglia di vincere ha portato l'ex Milan e Sassuolo a giocare ben 224 partite segnando 9 gol con la Juventus in tutte le competizioni, mentre questa stagione ha fatto finora 3 gol in 41 presenze tra tutte le competizioni (escluso il Mondiale per Club).

Oltre che per la capacità di verticalizzare e gestire la palla a seconda delle situazioni e dei momenti della partita, spicca anche per l'efficacia nel recupero palla con 141 intercettazioni effettuate, dato che lo pone al quarto posto in Serie A.

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L'Amministratore Delegato della Juventus Damien Comolli ha parlato così a margine di un evento di Juventus One (la squadra paralimpica della Juventus): "Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic. Su Dusan ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma niente accadrà prima della fine della stagione".