Uno sguardo sul passato e sul futuro dei meneghini: le dichiarazioni dell'ex attaccante argentino e attuale dirigente sportivo

Giammarco Probo 15 aprile - 15:43

Simbolo eterno del Triplete nerazzurro, Diego Milito resta ancora oggi l’ultimo attaccante ad aver portato la UEFA Champions League all’Inter, grazie a una notte leggendaria che lo ha consegnato alla storia. Oggi, lontano dal campo ma ancora profondamente legato al calcio, il “Principe” è presidente del Racing Club e opinionista televisivo, continuando a osservare con attenzione il mondo nerazzurro. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Milito ha parlato dell’attuale Inter, soffermandosi in particolare su Cristian Chivu, definito “l’uomo giusto” per guidare la squadra e su Lautaro Martínez, suo “pupillo”, elogiato per mentalità e crescita.

Le dichiarazioni di Milito sulla finale e Lautaro — IL RACCONTO DELLA SERA PRIMA DELLA FINALE -"La sera prima c'era grande ansia, ma con il clan degli argentini ci siamo raccolti a vedere un film che raccontava delle Islas Malvinas e, vedendo i ragazzi argentini , ci siamo gasati in vista della partita col Bayern e devo dire che alla fine ha portato bene".

IL FUTURO DI LAUTARO -"E' il capitano dell'Inter e ha ancora diversi anni da dare al club, ma per lui le porte sono sempre aperte da noi".

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Il parere su Chivu — L'IDEA DI MILITO SU CRISTIAN CHIVU -"Cristian Chivu è l'uomo perfetto per l'Inter, sapevamo che sarebbe diventato un grande allenatore, non avevo dubbi . Anche per Cambiasso prevedevamo un futuro simile, è strano non si sia avverato. Vi assicuro che sentiremo ancora tanto parlare di Thiago Motta, è un sacco bravo, diventerà uno dei migliori".