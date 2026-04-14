Juventus, le richieste di Vlahovic per il rinnovo tra interrogativi e valutazioni

Dusan Vlahovic , attaccante classe 2000 in forza alla Juventus , ha dichiarato alla società la sua volontà di rimanere a Torino ma a una condizione: deve guadagnare quanto il numero 10 Kenan Yildiz . Ad oggi, infatti, il serbo è il calciatore che guadagna di più in rosa con un contratto da circa 12 milioni netti a stagione , mentre la stella turca fresca di rinnovo fino al 2030 prende intorno ai 6 milioni di euro netti . L'entourage del giocatore ha manifestato alcune perplessità sulla durata breve del rinnovo, temendo di trovarsi nuovamente sul mercato tra 12 mesi , ma la Juventus insiste su questa formula per valutare la continuità fisica dell'attaccante nel tempo.

Dusan Vlahovic, i numeri alla Juventus

L'esperienza di Dusan Vlahovic alla Juventus è stata finora caratterizzata da una ricerca costante di continuità, alternando momenti di onnipotenza fisica, lucidità mentale e voglia di vincere da campione puro a periodi di appannamento legati anche a problemi fisici cronici di cui non può essere considerato colpevole. Nella sua avventura in bianconero ha racimolato 64 reti in 163 partite, ma quest'anno a causa di vari problemi fisici non ha potuto incidere, essendo infatti di nuovo ai box per un mese rimanendo fermo a 21 presenze e 8 gol tra tutte le competizioni.