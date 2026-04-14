Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 in forza alla Juventus, ha dichiarato alla società la sua volontà di rimanere a Torino ma a una condizione: deve guadagnare quanto il numero 10 Kenan Yildiz. Ad oggi, infatti, il serbo è il calciatore che guadagna di più in rosa con un contratto da circa 12 milioni netti a stagione, mentre la stella turca fresca di rinnovo fino al 2030 prende intorno ai 6 milioni di euro netti. L'entourage del giocatore ha manifestato alcune perplessità sulla durata breve del rinnovo, temendo di trovarsi nuovamente sul mercato tra 12 mesi, ma la Juventus insiste su questa formula per valutare la continuità fisica dell'attaccante nel tempo.
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Juventus, le richieste di Vlahovic per il rinnovo tra interrogativi e valutazioni
Dusan Vlahovic, i numeri alla Juventus—
L'esperienza di Dusan Vlahovic alla Juventus è stata finora caratterizzata da una ricerca costante di continuità, alternando momenti di onnipotenza fisica, lucidità mentale e voglia di vincere da campione puro a periodi di appannamento legati anche a problemi fisici cronici di cui non può essere considerato colpevole. Nella sua avventura in bianconero ha racimolato 64 reti in 163 partite, ma quest'anno a causa di vari problemi fisici non ha potuto incidere, essendo infatti di nuovo ai box per un mese rimanendo fermo a 21 presenze e 8 gol tra tutte le competizioni.
Le sue prestazioni sono state decisive in momenti fondamentali della storia recente della Juventus, come la vittoria della Coppa Italia 2023-2024, dove segnò il gol decisivo in finale contro l'Atalanta nell'ultima apparizione di Massimiliano Allegri nella panchina dei bianconeri. La Juventus lo considera un investimento da tutelare proprio per la sua capacità di trasformare in rete anche palloni sporchi, dote che lo rende unico nel panorama degli attaccanti moderni.
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La scelta del serbo di ridiscutere i termini economici del proprio contratto, rinunciando ai picchi salariali previsti dagli accordi passati, rappresenta un segnale di maturità raro nel nostro calcio attuale. Per la società, blindare il proprio numero 9 significa non solo proteggere un investimento tecnico ed economico ma anche dare continuità a un progetto tattico che vede in lui l'attaccante ideale per le ambizioni future di Luciano Spalletti e della squadra.
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