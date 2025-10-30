Il centravanti della Vecchia Signora, al termine della sfida con l'Udinese, si è espresso circa il momento della squadra spaziando tra passato, presente e futuro

Carmine Panarella 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 15:02)

Dopo una stagione molto complicata, questa in corso per Dusan Vlahovic è, in un certo senso, quella del riscatto. Infatti per il serbo, sotto la guida dell'ormai ex tecnico Igor Tudor, questo campionato ha il sapore della rivincita nonostante il suo contratto sia ancora in scadenza. L'attaccante della Juventus, nell'ultima gara con l'Udinese, ha giocato da titolare e ha siglato anche una rete importantissima per il 3-1 finale. Il centravanti, al termine del match, ha dichiarato così ai microfoni di Sport Mediaset: “Credo che non fosse solo colpa dell'allenatore, ma quello ora lasciamocelo alle spalle. Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per noi, ma era importante vincere e dare una risposta. Lo abbiamo fatto e dobbiamo continuare così. Abbiamo parlato di tantissime volte, ma dobbiamo fare concretamente in campo".

Vlahovic pensa al presente: "Non so quello che succederà" — Dusan Vlahovic ha proseguito aggiungendo: “Io non è che voglio, io devo dare sempre il 100%. Devo allenarmi sempre bene e comportarmi bene. Oltre ovviamente a fare gol. L'ho fatto e spero di continuare così, ma la cosa più importante è che la squadra vinca. L'attaccamento alla maglia deve essere normale, ho detto tante volte che siamo nella Juventus, uno dei club più importanti al mondo. Facciamo quello che ci piace ed è il minimo. Dobbiamo continuare così, ci vuole solo quello alla Juventus, non dobbiamo tornare nel periodo in cui eravamo prima".

"Non so quello che succederà, sono concentratissime sul presente per aiutare i compagni, la squadra e la società facendo il mio massimo. Spero di continuare così. Ora con Spalletti dobbiamo riportare la Juventus in alto. Non so quello che succederà ma siamo pronti a tutto. L'atteggiamento ha avuto con l'Udinese, ma anche in generale non è negoziabile. Dobbiamo vincere le partite. Parliamo e abbiamo parlato tanto, ma dobbiamo fare i fatti". Ora comincia il nuovo ciclo targato Luciano Spalletti, con l'obiettivo preciso di riportare la Juventus nelle zone più alte della classifica: per quanto riguarda invece Vlahovic nello specifico, il suo futuro resta invece ancora incerto in attesa dei prossimi sviluppi.