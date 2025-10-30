derbyderbyderby calcio italiano serie a Genoa-Cremonese, Nicola: “Orgoglioso dei ragazzi, prestazione perfetta”

Genoa-Cremonese, Nicola: “Orgoglioso dei ragazzi, prestazione perfetta”

Bonazzoli fa sprofondare i rossoblù con una doppietta con il suo allenatore che ha fatto grandi complimenti ai propri giocatori nel post partita senza nascondere l'orgoglio per una grande prestazione.
Una vittoria grandiosa dei grigiorossi sotto il diluvio di Genova. Vince la Cremonese in trasferta contro il grifone per 2-0, godendosi così un'ottima classifica. Fa tutto Bonazzoli, che la sblocca al quarto minuto in rovesciata e manda definitivamente all'inferno i rossoblù con la seconda marcatura al 49esimo minuto. L'allenatore Davide Nicola, ha fatto grandi complimenti ai propri giocatori nel post partita di Genoa-Cremonese, senza nascondere l'orgoglio per una grande prestazione.

Davide Nicola al termine di Genoa-Cremonese

Il tecnico Nicola è molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Siamo orgogliosi e soddisfatti della prestazione, siamo molto contenti per i punti e per il percorso. Mi è piaciuta la prestazione generale, queste non sono partite facili. Fare una prima mezz'ora così significa tanto, venire su un campo difficile e in un contesto complesso come quello di oggi con la voglia di esprimersi e senza snaturarsi. Quando abbiamo dovuto correre e rincorrere l'abbiamo fatto, bravi i ragazzi per come si stanno allenando e per quanto sono coinvolti, è la più grande soddisfazione possibile per me".

Poi, l'analisi della partita da parte di Nicola: "Io non ho detto nulla di particolare, i ragazzi sono stati bravissimi. Prepariamo le partite contro gli avversari in modo da portare avanti le nostre idee. Abbiamo le nostre possibilità, a volte riusciamo a sfruttarle e a volte no, ma stasera posso solamente complimentarmi. Per me la cosa più importante è il percorso di crescita e sto vedendo tutti i ragazzi coinvolti e carichi. E' importante che stiamo riuscendo ad allungare le rotazioni, c'è bisogno di tutti i giocatori al 100% per raggiungere gli obiettivi. Nei giorni scorsi ci siamo detti la partita che dovevamo fare, l'abbiamo preparata bene e i ragazzi l'hanno interpretata alla perfezione. Nel secondo tempo sapevamo si sarebbe alzata la pressione del Genoa, dei suoi tifosi e dello stadio ma siamo stati lucidi e abbiamo trovato modi e tempi giusti per utilizzare gli spazi che ci hanno lasciato".

