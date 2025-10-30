Il tecnico Nicola è molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Siamo orgogliosi e soddisfatti della prestazione, siamo molto contenti per i punti e per il percorso. Mi è piaciuta la prestazione generale, queste non sono partite facili. Fare una prima mezz'ora così significa tanto, venire su un campo difficile e in un contesto complesso come quello di oggi con la voglia di esprimersi e senza snaturarsi. Quando abbiamo dovuto correre e rincorrere l'abbiamo fatto, bravi i ragazzi per come si stanno allenando e per quanto sono coinvolti, è la più grande soddisfazione possibile per me".

Poi, l'analisi della partita da parte di Nicola: "Io non ho detto nulla di particolare, i ragazzi sono stati bravissimi. Prepariamo le partite contro gli avversari in modo da portare avanti le nostre idee. Abbiamo le nostre possibilità, a volte riusciamo a sfruttarle e a volte no, ma stasera posso solamente complimentarmi. Per me la cosa più importante è il percorso di crescita e sto vedendo tutti i ragazzi coinvolti e carichi. E' importante che stiamo riuscendo ad allungare le rotazioni, c'è bisogno di tutti i giocatori al 100% per raggiungere gli obiettivi. Nei giorni scorsi ci siamo detti la partita che dovevamo fare, l'abbiamo preparata bene e i ragazzi l'hanno interpretata alla perfezione. Nel secondo tempo sapevamo si sarebbe alzata la pressione del Genoa, dei suoi tifosi e dello stadio ma siamo stati lucidi e abbiamo trovato modi e tempi giusti per utilizzare gli spazi che ci hanno lasciato".