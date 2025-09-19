Ci ha abituati a grandi gol e prestazioni in difesa, conditi da gesti atletici davvero incredibili. Federico Baschirotto viene celebrato dalla sua Cremonese dopo l'anticipo spettacolare nella gara contro il Verona, mandando la sfera in tuffo di...

Federico Baschirotto si conferma uno dei leader della Cremonese, amatissimo dalla tifoseria per il suo grande spirito di abnegazione, il lavoro e la maglia sempre sudata. Il club, sui suoi canali social ufficiali, gli dedica un video per lo splendido salvataggio di testa in tuffo nel match contro il Verona, che ha risolto una situazione difensiva spinosa. "Baschi Airlines" si legge sul post social perché vola in alto, pronto all'occorrenza per la sua squadra. Video credits: Cremonese