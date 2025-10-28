derbyderbyderby calcio italiano serie a Cremonese, Nicola torna a Genova: “Ci aspetta una sfida che ci piacerà”

CREMONESE

Cremonese, Nicola torna a Genova: “Ci aspetta una sfida che ci piacerà”

Cremonese, Nicola torna a Genova: “Ci aspetta una sfida che ci piacerà” - immagine 1
Dopo il pareggio con l'Atalanta, gli uomini Nicola proveranno a strappare ancora una volta punti fuori casa
Michele Massa
Michele Massa

Davide Nicola affronta il suo passato. La Cremonese dopo il pareggio di sabato sera contro l'Atalanta vola in trasferta, dove ci sarà il Genoa a Marassi. I padroni di casa ancora senza successo cercano i tre punti contro i lombardi. Una partita difficile, come spiegato dallo stesso Nicola nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita.

Nicola
Davide Nicola, allenatore della Cremonese (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Davide Nicola presenta la sfida tra Genoa e Cremonese

—  

RITORNO DA EX PER NICOLA - "Ci aspetterà sicuramente un ambiente caldissimo, Genova è una piazza che conosco bene e che ho vissuto al massimo e sappiamo che i tifosi possono dare un valore in più su un campo caldo come quello di Marassi. Si tratta di un avversario solido e di qualità, siamo ancora all’inizio del campionato e senza dubbio sia noi che loro vorremo dare il massimo. Servirà una grande partita a livello nervoso e tattico, ma queste sono sfide che a noi piacciono, perché ci si sente protagonisti: daremo tutto noi stessi per tirare fuori il massimo".

Cremonese, Nicola torna a Genova: “Ci aspetta una sfida che ci piacerà”- immagine 3
Il mister della Cremonese Davide Nicola. (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

OBIETTIVO VITTORIA - "Domani avremo un’ulteriore rifinitura e al termine del briefing con lo staff medico vedremo come staranno i convocati. Dopo le ultime prestazioni positive, ci piacerebbe regalarci l’emozione di una vittoria, ci è dispiaciuto subire quel gol nel finale sabato ma anche questo è il calcio. Sappiamo che sarà dura, ma ci proveremo per i nostri tifosi e per migliorare ancora la nostra buona classifica". 

Leggi anche
Spalletti alla Juve? Totti: “È un bel binomio. Porterebbe risultati, quello che conta”
Milan, ESCLUSIVA Gouka: “Gimenez è sottovalutato, i gol arriveranno a patto che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA