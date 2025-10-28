Cremonese, Nicola torna a Genova: “Ci aspetta una sfida che ci piacerà”

Davide Nicola presenta la sfida tra Genoa e Cremonese

RITORNO DA EX PER NICOLA - "Ci aspetterà sicuramente un ambiente caldissimo, Genova è una piazza che conosco bene e che ho vissuto al massimo e sappiamo che i tifosi possono dare un valore in più su un campo caldo come quello di Marassi. Si tratta di un avversario solido e di qualità, siamo ancora all’inizio del campionato e senza dubbio sia noi che loro vorremo dare il massimo. Servirà una grande partita a livello nervoso e tattico, ma queste sono sfide che a noi piacciono, perché ci si sente protagonisti: daremo tutto noi stessi per tirare fuori il massimo".