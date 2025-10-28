Davide Nicola affronta il suo passato. La Cremonese dopo il pareggio di sabato sera contro l'Atalanta vola in trasferta, dove ci sarà il Genoa a Marassi. I padroni di casa ancora senza successo cercano i tre punti contro i lombardi. Una partita difficile, come spiegato dallo stesso Nicola nelle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club alla vigilia della partita.
CREMONESE
Cremonese, Nicola torna a Genova: “Ci aspetta una sfida che ci piacerà”
Davide Nicola presenta la sfida tra Genoa e Cremonese—
RITORNO DA EX PER NICOLA - "Ci aspetterà sicuramente un ambiente caldissimo, Genova è una piazza che conosco bene e che ho vissuto al massimo e sappiamo che i tifosi possono dare un valore in più su un campo caldo come quello di Marassi. Si tratta di un avversario solido e di qualità, siamo ancora all’inizio del campionato e senza dubbio sia noi che loro vorremo dare il massimo. Servirà una grande partita a livello nervoso e tattico, ma queste sono sfide che a noi piacciono, perché ci si sente protagonisti: daremo tutto noi stessi per tirare fuori il massimo".
OBIETTIVO VITTORIA - "Domani avremo un’ulteriore rifinitura e al termine del briefing con lo staff medico vedremo come staranno i convocati. Dopo le ultime prestazioni positive, ci piacerebbe regalarci l’emozione di una vittoria, ci è dispiaciuto subire quel gol nel finale sabato ma anche questo è il calcio. Sappiamo che sarà dura, ma ci proveremo per i nostri tifosi e per migliorare ancora la nostra buona classifica".
