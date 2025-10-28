Spalletti, possibile nuovo allenatore della Juventus? Ne ha parlato l'ex capitano della Roma Francesco Totti

Giammarco Probo 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 15:56)

Dopo l'esonero di Igor Tudor nella giornata di ieri, nelle ultime ore è uscito il nome di LucianoSpalletticome possibile erede di Tudor. L'ex allenatore del Napoli attualmente è il favorito sulla panchina della Juventus, come alternativa ci sarebbero Roberto Mancini e Raffaele Palladino. Di questa faccenda ne ha parlato anche Francesco Totti, ex capitano della Roma,a margine di un evento per Amaro Montenegro a Milano.

Spalletti alla Juventus, la buona stagione della Roma: le parole di Totti — "Se mi aspettavo che Tudor potesse essere esonerato? Sinceramente no, però la Juventus è una grande società e sa quello che fa. Mi dispiace per Tudor, però questo è il calcio. Cosa cambia per il metodo di Spalletti il fatto di arrivare a stagione in corso? Nel caso dovesse essere lui il nuovo allenatore della Juventus, saprà gestire tutto, potrebbe essere l'uomo giusto", ha detto Francesco Totti. L'ex attaccante, inoltre, ha risposto ad una domanda su Spalletti, ipotizzando un suo futuro nel suo staff: "Tranquilli, non mi chiama, già ha il suo staff. Se dovesse chiamarmi vedrò... Quante cose volete sapere… già che rispondo è tanto".

Non è mancata qualche parola sulla Roma: "I problemi ci sono in tutte le squadre, chi più chi meno, il calcio è anche questo. Roma in cima alla classifica? Un'emozione grande, ma adesso serve a poco. Bisogna mantenere questo percorso che può far sognare il popolo romano. La Roma può fare bene e tornare in Champions League il prima possibile". Infine, l'ex capitano giallorosso ha parlato anche del possibile arrivo di Spalletti alla Juventus: "Potrebbe fare bene, conoscendo lui e l'ambiente, bel binomio. Cosa potrebbe dare di più in bianconero? I risultati, quello che conta".