Hakan Calhanoglu sigla una doppietta personale, la seconda stagionale e trova anche la prima gioia Petar Sucic, che segna la sua prima rete in Serie A con la viola ancora in crisi profonda.

Domenico Ciccarelli 30 ottobre - 09:24

Dopo la sconfitta al Maradona per 3-1 contro il Napoli, serviva una risposta e un'immediata reazione, è arrivata. L'Inter sfida la Fiorentina e nonostante un primo tempo in affanno, riesce a trovare linfa vitale negli ultimi 45'. Nel secondo tempo, la formazione nerazzurra ruggisce, superando per 3-0 i viola: Hakan Calhanoglu sigla una doppietta personale, la seconda stagionale. Trova anche la prima gioia Petar Sucic, che segna la sua prima rete in Serie A.

Inter-Fiorentina, 3-0: Calhanoglu e Sucic lanciano i neroazzurri — Un match che incomincia su ritmi molto blandi. Poche occasioni da ambi i lati: qualche chances per l'Inter arriva sulla testa del capitano Lautaro Martinez, ma entrambe finiscono alle spalle della porta. Negli ultimi sgoccioli della prima frazione di gara è Moise Kean ad avere tra i piedi la possibilità di portare in vantaggio la Fiorentina, però il suo tiro è molto lento per impensierire Yann Sommer.

Nel secondo tempo la musica cambia totalmente, con l'Inter che ruggisce, e solo un super David De Gea tiene in vita la Fiorentina fino a quando può. Infatti, a sbloccare la gara è il solito Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco, come suo fare, caccia dal cilindro un tiro che diventa imparabile per l'estremo difensore spagnolo, e spiana la strada alla formazione neroazzurra. A mandare KO la Viola, dandogli il colpo di grazia è Petar Sucic.

Il giovane croato dribbla tutti come birilli e mette la palla nell'angolino dove David De Gea non può arrivare. Hakan Calhanoglu, che sigla la doppietta persona, mette il sigillo al match, su penalty, facendo sprofondare definitivamente la Fiorentina, La Viola, ora, dovrà fare qualche valutazione. l'Inter, invece, aggancia il Milan a 18 punti e si riporta a meno tre dalle due capolista, Napoli e Roma.