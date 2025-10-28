Pioli ritrova l’Inter: i suoi precedenti contro i nerazzurri da tecnico del Milan

L'allenatore del club toscano torna ad affrontare la formazione meneghina ed è ancora a caccia della prima vittoria in campionato

Jacopo del Monaco 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 21:02)

Alle ore 20:45 di domani sera, l'Inter di Christian Chivu affronterà la Fiorentina allenata da Stefano Pioli. Le due compagini, che si trovano in situazioni di classifica completamente opposte, si affronteranno in occasione della nona giornata di Serie A. Un anno e mezzo dopo dall'ultima volta, il tecnico italiano torna a sfidare i nerazzurri, contro i quali ha ottenuto gioie e dolori. In attesa della partita di domani, ecco a voi precedenti tra il classe 1965 e la compagine lombarda.

I precedenti di Pioli contro l'Inter da allenatore del Milan — A sei anni di distanza dalla sua prima esperienza, Pioli ha fatto ritorno sulla panchina della Fiorentina dopo una stagione in Saudi Pro League con l'Al-Nassr in cui gioca Cristiano Ronaldo. Fino ad ora, il tecnico ha totalizzato soltanto 4 punti in campionato ottenuti grazie ad altrettanti pareggi. La partita di domani contro l'Inter, quindi, potrebbe essere un'occasione importante per vincere la prima gara di campionato. Da ottobre 2019 fino al 2024, Pioli ha allenato il Milan e durante quel periodo ha affrontato diverse volte i nerazzurri nei Derby della Madonnina.

La prima stracittadina di Pioli da tecnico rossonero è terminata con una sconfitta per 4-2 valevole per la gara di ritorno della stagione 2019/2020. Il classe 1965 ha vinto il primo derby da allenatore del Diavolo nella stagione successiva, quando Zlatan Ibrahimović ha deciso il match di Serie A con una doppietta. Nella stessa annata, l'Inter ha vinto sia il quarto di finale di Coppa Italia e poi la gara di ritorno segnando 3 gol.

Durante il campionato 21/22, il suo Milan ha pareggiato 1-1 il derby d'andata in cui Ciprian Tătărușanu si è reso protagonista parando il rigore di Lautaro Martínez, mentre al ritorno i rossoneri hanno vinto 1-2 grazie alla doppietta di Olivier Giroud, nel giorno in cui "si è girato". Quest'ultima gara è stata fondamentale per lo Scudetto vinto dal Milan dopo una lotta a distanza con l'Inter. Le due milanesi hanno giocato contro anche in semifinale di Coppa Italia coi nerazzurri che ha passato il turno vincendo 0-3 al ritorno dopo lo 0-0 dell'andata.

Nella stagione 2022/2023, il Milan ha vinto 3-2 il primo di tante stracittadine disputate. Quel giorno, il 3 settembre 2022, Pioli ha vinto la sua ultima partita contro i nerazzurri. In quell'annata, ci sono stati altri quattro derby tra campionato, Supercoppa Italiana e soprattutto Champions League, quando le due squadre si sono affrontate in semifinale. I nerazzurri li hanno vinti tutti e quattro e, nella Serie A 23/24, ha ottenuto due vittorie nei derby di campionato: all'andata un pesantissimo 5-1; al ritorno un successo per 1-2 che ha permesso loro di vincere il 20° Scudetto. L'Inter, insieme alla Juventus, è squadra che ha battuto più volte il tecnico parmigiano: ben 17, di cui dieci nei Derby di Milano.