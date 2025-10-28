Tragedia Josep Martinez, investe e uccide un anziano in carrozzina

Drammatico episodio che ha coinvolto questa mattina il portiere dell'Inter mentre si recava ad Appiano Gentile. Annullata la conferenza stampa di Cristian Chivu.

Luca Paesano Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 12:33)

Il secondo portiere del Inter, Josep Martinez, è rimasto coinvolto questa mattina in un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un anziano di 81 anni su una carrozzina elettrica. L’episodio si è verificato intorno alle 9:30 lungo la provinciale 32 a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe avuto un malore ed è finito con la carrozzina nella corsia riservata alle auto, proprio nel momento in cui Martinez stava transitando. Il calciatore si è subito fermato per prestare soccorso, ma non c'è stato nulla da fare per salvare l’uomo.

Incidente in auto per Josep Martinez, morto un anziano in carrozzina Approfondendo la vicenda, risulta che l’incidente sia avvenuto su un tratto rettilineo della strada che collega Fenegrò con Limido Comasco e Lurago Marinone, non distante dal centro sportivo nerazzurro. L'uomo avrebbe invaso la carreggiata in seguito ad un malore e sarebbe stato investito da Josep Martinez, che si trovava sfortunatamente a passare per la strada in quel momento. L'impatto è stato fatale per l'uomo di 81anni. A nulla è servito l'immediato soccorso del portiere dell'Inter, né tantomeno l'arrivo di ambulanza ed elisoccorso.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. L’Inter ha immediatamente annunciato l’annullamento della conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu, prevista per la vigilia della gara di campionato, come segno della gravità dell’accaduto. Martinez, 27 anni, spagnolo di Alzira e in forza all’Inter dallo scorso anno dopo l’arrivo dal Genoa. Non risultano al momento contestazioni nei suoi confronti: la dinamica non sembra indicare alcuna manovra imprudente del calciatore. Resta ora in corso l’inchiesta della magistratura per chiarire tutti i dettagli del drammatico evento.