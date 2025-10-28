L'Altamura di Devis Mangia vince 1-0 allo Zaccheria di Foggia contro Delio Rossi. Buonissima prova del Siracusa, molto male, invece, l'impatto di Bertotto sulla panchina dei lucani dell'AZ Picerno. Male, ancora, il Giugliano alla prima di Capuano

Michele Bellame Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 10:02)

Il Girone C della Serie C è giunto all'undicesima settimana di fase campionato. Nella tre giorni fra venerdì e domenica, si è giocata la decima giornata di campionato. Il Catania, fa doppio risultato utile in casa: dopo aver vinto con la Salernitana, vince col Benevento. Risponde proprio la Bersagliera che, domenica sera, vince contro la Casertana il derby campano. In coda, colpaccio Siracusa che ne rifila quattro al Casarano.

Serie C girone C, il punto all'undicesima giornata: Altamura corsaro allo Zaccheria — Nell'anticipo serale del venerdì sera, il Foggia di Delio Rossi perde il derby pugliese contro il Team Altamura di Devis Mangia: basta il gol di Curcio all'ora di gioco, per guadagnare i tre punti. Stesso risultato per la Cavese, che batte il Crotone: Munari, segna dopo appena tre minuti; per i Blufoncé, è la seconda consecutiva ed esce dai playout. Pitagorici, invece, alla seconda sconfitta consecutiva: alle sue spalle, oltre l'Altamura in netta ripresa, c'è l'Atalanta che ne rifila ben sei all'AZ Picerno di Bertotto che, in due partite, subisce otto reti.

Non sembra più riprendersi l'Audace Cerignola, giunta alla quarta sconfitta consecutiva: nella trasferta di Trapani, gli uomini di Maiuri - sempre più in bilico - perdono 2-1. La compagine di Aronica, anche se discontinua, sale la china verso zone più nobili di classifica. Stesso ragionamento per il Sorrento, che pareggia in rimonta contro il Latina, sul solito neutro di Potenza.

Super Catania, bestia nera per le concorrenti alla promozione — La settimana scorsa era terzo incomodo, ma, dopo la vittoria nello scontro diretto col Benevento, gli Etnei sono stati capolista fino al posticipo serale. Al Catania, basta il rigore trasformato da Cicerelli. Gli uomini di Toscano sta macinando risultati pericolosi per le concorrenti, e veleggia con convinzione verso la vetta della classifica. Che, appunto, dista un solo punto.

In testa c'è la Salernitana, dunque, che vince il derby contro la Casertana: due errori in fase difensiva, sono costati caro ai falchetti, che trovano il gol della bandiera a dieci minuti dalla fine. I rossoblù di Coppitelli sono al settimo posto, scivolati malamente in concausa alle vittorie di Cosenza e Monopoli.

I biancoverdi pugliesi vincono e convincono contro il Giugliano, battuto 3-1: amaro, quindi, l'esordio di Eziolino Capuano sulla panchina dei gialloblù. Anche il Cosenza di Buscè ne fa tre, contro il Potenza, che attualmente è fuori dai playoff e che stenta ad avere continuità di buoni risultati.

Serie C girone C, i risultati dell'undicesima giornata — Foggia-Team Altamura, 0-1; Cavese-Crotone, 1-0; Atalanta u23-AZ Picerno, 6-2; Siracusa-Casarano, 4-2; Trapani-Audace Cerignola, 2-1; Cosenza-Potenza, 3-0; Catania-Benevento, 1-0; Sorrento-Latina, 2-2; Monopoli-Giugliano, 3-1; Salernitana-Casertana, 2-1.

La classifica — Salernitana 25; Catania 24; Benevento 22; Cosenza 19; Casarano, Monopoli 18; Casertana, Crotone 17; Atalanta u23, Team Altamura 14; Potenza, Latina 13; Sorrento 12; Trapani, Cavese 11; Audace Cerignola, Foggia 10; Giugliano, AZ Picerno 9; Siracusa 6.

Il calendario della prossima giornata — Venerdì 31 ottobre, ore 20.30: Casertana-Catania, AZ Picerno-Cavese. Sabato 1 novembre, ore 14.30: Team Altamura-Cosenza, Audace Cerignola-Atalanta u23, Casarano-Monopoli. Domenica 2 novembre, ore 14.30 Crotone-Trapani, Potenza-Foggia; ore 17.30: Giugliano-Siracusa, Latina-Salernitana; ore 20.30: Benevento-Sorrento.