Due posticipi di venerdì ed un solo posticipo - pomeridiano - domenica: questa, la nona giornata di serie B. Il Modena festeggia doppio, non solo per la vittoria contro l'Empoli, ma soprattutto perché stacca a quattro punti tutte le altre inseguitrici. Il risultato più sorprendente, però, è la vittoria in trasferta dello Spezia al Partenio di Avellino.
Il resoconto
Serie B, nono atto: prima gioia Catanzaro, crollo Venezia
Serie B, il punto alla nona giornata: Bari e Spezia, vittorie scacciacrisi?
I fischi dei tifosi del San Nicola hanno sortito l'effetto sperato: ci pensa Moncini, poco dopo l'inizio del secondo tempo, a fare il gol decisivo. Il Bari torna alla vittoria, e fa piombare nuovamente in piena crisi il Mantova, con Possanzini ancora in bilico. Dal bilico, a proposito, non vi è mai uscita la Sampdoria nonostante il cambio di allenatore: il quinto dallo scorso campionato. In casa c'è il Frosinone, in piena zona playoff, che si porta in vantaggio. Pari agguantato con il sempreverde Coda, alla metà del secondo tempo.
Nel secondo tempo, si è decisa la sfida del Partenio: sonora sconfitta per gli uomini di Biancolino, battuti 0-4 dallo Spezia. La squadra ha fatto scudo alle polemiche, non ha voluto l'esonero di D'Angelo, ed ha cancellato ottimamente le brutte prestazioni con questa eccezionale vittoria. L'Avellino non vince da quattro partite. A proposito di polemiche e settimane difficili, ne è uscita benissimo la Juve Stabia: punto prezioso all'Euganeo contro il Padova. L'altro pareggio di giornata è quello fra Entella e Pescara, con i padroni di casa che segnano al quarto minuto di recupero con il difensore Tiritiello.
Alla nona, bagarre nei playoff: il Modena guarda tutti dall'alto
Eccezionale coerenza di risultati per il Modena: nono risultato utile consecutivo, battuto anche l'Empoli del nuovo allenatore Dionisi. I canarini di Sottil guadagnano una vittoria in rimonta, dopo il gol subito al 22° da Ceesay.
Alle spalle dei gialloblù, tante squadre in lotta. In primis, perde quota il Palermo, che esce sconfitto dal Ceravolo di Catanzaro dove la squadra di Aquilani trova la prima vittoria in campionato: decisiva, la rete di Cissè. Anche il Venezia scivola: contro la Carrarese, i gialloblù vincono per 3-2 e si portano al sesto posto. Cesena e Monza, invece, tengono botta, rimanendo agganciate entrambe al secondo posto. I brianzoli, vincono in casa contro la Reggiana di Davide Dionigi, mentre i romagnoli battono al Druso il Sudtirol grazie alla rete di Shpendi.
Serie B, i risultati dell'ottava giornata—
Modena-Empoli, 2-1; Entella-Pescara, 1-1; Sampdoria-Frosinone, 1-1; Avellino-Spezia, 0-4; Sudtirol-Cesena, 0-1; Monza-Reggiana, 3-1; Carrarese-Venezia, 3-2; Catanzaro-Palermo, 1-0; Padova-Juve Stabia, 1-1; Bari-Mantova, 0-1.
La classifica—
Modena 21; Monza, Cesena 17; Palermo 16, Frosinone 15, Carrarese, Juve Stabia 14; Venezia 13, Reggiana, Padova, Avellino 12, Sudtirol, Entella, Empoli 10; Catanzaro, Bari 9; Pescara 7; Spezia, Sampdoria 6; Mantova 5.
Il calendario della prossima giornata—
Martedì 28 ottobre, ore 20.30: Frosinone-Entella, Pescara-Avellino, Palermo-Monza, Cesena-Carrarese, Empoli-Sampdoria, Reggiana-Modena,. Mercoledì 29 ottobre, ore 20.30: Spezia-Padova, Venezia-Sudtirol, Mantova-Catanzaro. Rinvita a data da destinarsi: Juve Stabia-Bari.
