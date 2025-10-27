Serie B, nono atto: prima gioia Catanzaro, crollo Venezia

I fischi dei tifosi del San Nicola hanno sortito l'effetto sperato: ci pensa Moncini , poco dopo l'inizio del secondo tempo, a fare il gol decisivo. Il Bari torna alla vittoria, e fa piombare nuovamente in piena crisi il Mantova , con Possanzini ancora in bilico. Dal bilico, a proposito, non vi è mai uscita la Sampdoria nonostante il cambio di allenatore: il quinto dallo scorso campionato. In casa c'è il Frosinone , in piena zona playoff, che si porta in vantaggio. Pari agguantato con il sempreverde Coda , alla metà del secondo tempo.

Nel secondo tempo, si è decisa la sfida del Partenio: sonora sconfitta per gli uomini di Biancolino, battuti 0-4 dallo Spezia. La squadra ha fatto scudo alle polemiche, non ha voluto l'esonero di D'Angelo, ed ha cancellato ottimamente le brutte prestazioni con questa eccezionale vittoria. L'Avellino non vince da quattro partite. A proposito di polemiche e settimane difficili, ne è uscita benissimo la Juve Stabia: punto prezioso all'Euganeo contro il Padova. L'altro pareggio di giornata è quello fra Entella e Pescara, con i padroni di casa che segnano al quarto minuto di recupero con il difensore Tiritiello.