Le parole di Tacchinardi su Esposito e sull'Inter

Federico Iezzi Collaboratore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 14:32)

Durante Inter-Fiorentina, vinta per 3-0 dai nerazzurri, ha fatto parlare di sè il giovane Pio Esposito. Chivuha schierato il giovane dal primo minuto, lui ha giocato bene ed è stato protagonista di un episodio che ha fatto discutere: un rigore non concesso dall'arbitro Sozza. Del giocatore e dell'Inter ha parlato, a SportMediaset, l'ex Juve Tacchinardi: "Mi piace, ma è fortunato perché gioca in un contesto di alto livello".

Inter-Fiorentina: 3-0 e tante polemiche — Ieri sera, contro la Fiorentina, l'Inter di Chivu è tornata alla vittoria: una doppietta di Calhanoglu e una rete di Sucichanno deciso il match. Della partita, però, si è parlato tanto anche a causa di un rigore non concesso ai nerazzurri: al 54° del secondo tempo Pio Esposito e Comuzzo si trattengono in area di rigore, il giocatore dell'Inter finisce a terra e l'arbitro Sozza lascia correre. Interviene anche il VAR ma di nuovo Sozza decide di non concedere il rigore alla squadra di Chivu.

Tacchinardi su Pio Esposito e sull'Inter — Nel post-partita, ai microfoni di SportMediaset, Alessio Tacchinardi ha esposto il suo pensiero sul giovane attaccante interista. Lo ritiene forte, ma anche fortunato: "Mi piace, ma è fortunato perché gioca in un contesto che gira alla perfezione e di alto livello. Ha caratteristiche particolare, è umile, lotta, battaglia, però vorrei vederlo in un'altra squadra". Tacchinardi poi ha parlato anche dell'Inter come squadra e come società, elogiando il momento dei nerazzurri. Sull'allenatore: "Chivu sta dimostrando di avere gli attributi e qualcosa di diverso". E sulla società: "Anche a livello societario non sbagliano un giocatore. Sucic è fortissimo. Bisogna dare merito al club. Sono la squadra più forte".