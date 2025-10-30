Pisa-Lazio chiude il turno infrasettimanale di Serie A, punti pesanti in palio: le quote ed il pronostico di DDD

Enrico Pecci Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 13:16)

La Serie A non si ferma. Nella serata di giovedì 30 ottobre andranno infatti in scena i due posticipi del turno infrasettimanale: Cagliari-Sassuolo alle ore 18:30, mentre alle 20:45 il Pisa di Gilardino ospiterà la Lazio di Sarri. I biancocelesti cercano continuità dopo il successo dell'Olimpico contro la Juventus.

Pisa-Lazio, lo stato di forma delle due squadre — Il Pisa è reduce dall'impresa sfiorata a San Siro contro il Milan, con i rossoneri che hanno pareggiato in extremis ed evitato così la prima vittoria stagionale dei toscani. La squadra di Gilardino è ancora alla ricerca del primo successo ed in piena lotta salvezza. La Lazio, invece, è reduce dall'1-0 sulla Juventus che ha portato all'esonero dell'ex Igor Tudor. La formazione di Maurizio Sarri vuole scalare la classifica verso la zona Europa dopo un inizio piuttosto difficoltoso.

I nerazzurri sono diciottesimi - in piena zona retrocessione - ed ancora fermi a quota 4 punti in classifica, frutto di 4 pareggi ed altrettante sconfitte nelle prime otto partite di campionato; i biancocelesti occupano la dodicesima posizione con 11 punti, ma sono imbattuti da quattro gare e reduci da 2 vittorie e 2 pareggi.

Pisa-Lazio, il pronostico di DDD — Il pronostico propende verso la Lazio di Sarri, ma rimane aperto. Stando alle quote dei bookmakers, infatti, i biancocelesti sono favoriti a quota 2.15, mentre i padroni di casa sono bancati a 3.70. A 3.20 il pareggio. Non sono attesi molti gol nel match: l'Over 2,5 si gioca a quota 2.30, l'Under a 1.60. A 1.95 è dato in lavagna il Goal, con il NoGoal bancato a 1.80. Infine, il risultato esatto più probabile è l'1-1 (6.00), mentre l'1-0 in favore della Lazio si punta a quota 6.50. Biancocelesti favoriti, dunque, ma in una gara che si preannuncia aperta ad ogni risultato e con possibili sorprese.