Servono i tre punti per i nerazzurri, ma l'impegno è più difficile (e affascinante) del previsto

Michele Massa 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 19:56)

Dopo il pareggio di San Siro, il Pisa cerca la prima vittoria di campionato. Avversario di giornata la "rinata"Lazio, che arriva dalla vittoria nello scontro diretto contro la Juventus. In vista della sfida in programma domani sera, in conferenza stampa ha parlato il tecnico nerazzurro, Alberto Gilardino.

Le parole di Alberto Gilardino alla vigilia di Pisa-Lazio — GILARDINO SULLA POLEMICA DELLO SCORSO WEEKEND - “Mi è dispiaciuto sul fatto che alcuni media hanno riportato che io avessi ironizzato sui gol del Milan, mentre io avevo solo riportato la realtà dei fatti. Anche Rocchi ha confermato che la prima rete di Pavlovic doveva essere annullata. Ci dispiace solo che si debba essere sempre noi a dover fare da cavia per l’applicazione del regolamento”.

GLI ASSENTI -"Per le assenze oltre a Lusuardi, Esteves e Stengs manca Albiol che cercheremo di recuperare per Torino. Mentre i ragazzi hanno svolto un’ottima settimana di allenamento sulla scorta dell’entusiasmo per l’ottima prestazione di San Siro e con la volontà di confermarsi contro la Lazio pur consapevoli che i biancocelesti sono una grande squadra allenata da uno dei migliori allenatori italiani”.

SETTIMANA DECISIVA -“Con la Lazio e con il Torino ogni partita è una storia a sé, ragion per cui sto facendo delle valutazioni con alcuni dubbi, ribadendo che la Lazio è molto forte sugli esterni, ma c’è la volontà di fare una grande partita dovendo esaltarci come siamo in grado di fare”.

L'ALTERNANZA IN PORTA -“Per quanto concerne il ruolo di estremo difensore, confermo la fiducia a Semper, che ha anche la fortuna di potersi allenare con Scuffet che si dimostra un grande professionista, al pari di Calabresi che confermo essere uno di quei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione. Così che dovrò fare delle valutazioni in merito alle scelte per le due partite ravvicinate con Lazio e Torino, in ordine alle quali dovrò anche valutare quanto minutaggio dare a Vural e Cuadrado, il cui ingresso ad inizio ripresa a San Siro si è rivelato determinante”.