Pisa-Lazio: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Dopo le due grandi prestazioni contro Milan e Juventus, che hanno portato un punto ai nerazzurri e tre ai biancocelesti, le squadre vogliono allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi.

Samuele Dello Monaco 29 ottobre 2025 (modifica il 29 ottobre 2025 | 09:02)

La partita chiude il turno infrasettimanale di Serie A e metterà di fronte Pisae Lazio. Di seguito vi forniamo le informazioni su dove vedere il match. La sfida andrà in scena all'Arena Garibaldi di Pisa, giovedì 30 settembre alle ore 21.

Pisa-Lazio, dove vedere la partita — La squadra neroblù cerca la prima vittoria stagionale, mentre la Lazio vuole allungare a cinque la propria striscia di risultati senza sconfitte. La partita, valevole per la nona giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Calcio e DAZN. La diretta streaming sarà visibile su Sky Go, Now TV e DAZN.

Pisa-Lazio, come arrivano le due squadre al match — Il Pisa, invischiato nella lotta salvezza e ancora a caccia della prima vittoria in campionato, è reduce da un'impresa che ha galvanizzato l'ambiente: è arrivato un inaspettato pareggio per 2-2 a San Siro contro il Milan, con i toscani che hanno addirittura sfiorato il colpaccio.

La Lazio arriva dalla vittoria per 1-0 con la Juventus, confermandosi come una squadra scomoda da battere, nonostante la complicata stagione sia in campo che fuori. Entrambe le squadre arrivano con un rinnovato entusiasmo alla sfida, alla ricerca di nuovi punti.

Pisa-Lazio, le probabili formazioni — Gilardino perde Albiol, alle prese con una microfrattura alla mano che lo ha costretto a uscire contro il Milan. Al suo posto Bonfanti, con Akinsanmiro ed Aebischer confermati in mediana. Davanti più Moreo di Meister per affiancare Nzola.

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Tourè, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola. Allenatore: Gilardino

Sarri non recupera nessuno degli infortunati e conferma l'undici che ha vinto con la Juventus. L'unico possibile cambio è ipotizzabile con un turno di riposo per Romagnoli, nel caso al suo posto Provstgaard.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri