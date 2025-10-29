Il giocatore belga, arrivato nell'ultima estate di calciomercato, dovrà stare fermo per diverso tempo e, in merito alle sue condizioni, ha parlato anche il suo fisioterapista personale.

Giorgio Trobbiani 29 ottobre - 14:16

Kevin De Bruyne, fantasista del Napoli di Antonio Conte,nel pomeriggio di sabato ha accusato un grave problema muscolare che l'ha costretto a fermarsi, ironia della sorte, dopo aver calciato il rigore che è valso l'1-0 contro l'Inter di Cristian Chivu. Il giocatore belga, arrivato nell'ultima estate di calciomercato, dovrà stare fermo per diverso tempo e, in merito alle sue condizioni, ha parlato anche il suo fisioterapista personale.

Napoli, le parole del fisioterapista di Kevin De Bruyne — Intervenuto ai microfoni del media belga HLN, Lieven Maesschalck, fisioterapista personale del centrocampista belga, ha parlato così della sua situazione clinica: "Come sta Kevin? Bene. L'obiettivo è, ovviamente, che torni al meglio. Come affronteremo la cosa? Non lo sappiamo ancora. Domani discuteremo esattamente di cosa comporterà la riabilitazione, in ogni caso l'intervento è andato bene". Parole confortanti da parte dell'esperto per il giocatore ex Manchester City che farà aspettare, secondo le stime, circa tre mesi il Napoli e i suoi tifosi prima del ritorno in campo.

Nei giorni scorsi, proprio in merito all'infortunio di De Bruyne, il Napoli aveva emesso questo comunicato circa le condizioni dell'esperto recordman del Manchester City: "In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". In questa stagione Kevin De Bruyne è stato un vero e proprio leader per il Napoli di Antonio Conte. Oltre a diversi gol e assist, alcuni molto preziosi, il belga è stato protagonista di un inizio stagione importante per il Napoli e la sua assenza sarà difficile da colmare, così come confermato anche ieri dal tecnico partenopeo nel post gara di Lecce.