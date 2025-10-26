Napoli, si teme un lungo stop per De Bruyne: attesa per gli esami

KDB si è fatto male tirando il rigole dell'1-0. Il giocatore è uscito dal campo ed è rientrato in panchina con le stampelle. Conte, probabilmente, dovrà fare a meno di lui a lungo.

Federico Iezzi Collaboratore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 18:10)

Probabile tegola per il Napoli e Conte: si è infortunato Kevin De Bruyne. Il belga, infatti, durante la partita vinta contro l'Inter si è fatto male calciando un rigore (segnato) ed è uscito sorretto dallo staff medico. C'è attesa per l'esito degli esami per l'ex Manchester City, ma le sensazioni a caldo non lasciano ben sperare. A far preoccupare vi è il fatto che due anni fa un infortunio uguale lo costrinse ad una operazione e a mesi di lontananza dal campo.

De Bruyne, prima il gol e poi l'infortunio — Primo gol del match e poi uscita dal campo per un problema fisico. Il belga al 33° di gioco ha segnato il rigore conquistato dai suoi poco prima, ma nel calciare si è fatto male. De Bruyne è stato costretto ad uscire dal campo, sorretto dai compagni. Al suo posto Conte ha fatto entrare Olivera. Il giocatore è apparso molto provato dal dolore. Nel secondo tempo ha assistito alla partita in panchina con gli altri calciatori, ma per raggiungerla ha dovuto usare delle stampelle. La prima diagnosi è di un risentimento muscolare alla coscia destra. Dopo gli esami strumentali, secondo Sky Sport, a preoccupare è la possibilità di una lesione di alto grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra.

La paura di un lungo stop — A far paura è la possibilità, per nulla remota, che il giocatore debba rimanere a lungo lontano dal terreno di gioco. Due anni fa, nel 2023, subì lo stesso infortunio, fu costretto ad operarsi e rimase fuori molto a lungo. Era la stagione 2023-2024, De Bruyne giocava in Inghilterra e saltò 30 partite: praticamente tutta la prima parte della stagione. Lo scorso anno invece, sempre un problema al bicipite femorale lo tenne fermo per parecchio tempo. Anche negli anni precedenti non sono mancati episodi simili, ma il giocatore era più giovane e quindi i suoi muscoli erano più integri.