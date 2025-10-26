Quattro gol all’Euganeo: è 2-2 fra Padova e Juve Stabia

Si sono sfidate a viso aperto le squadre di Andreoletti ed Abate: la classifica di entrambe le squadre è positiva, considerando le reciproche aspettative; all'Euganeo, i quattro gol sono la sintesi di una partita divertente ed equilibrata

Michele Bellame Redattore 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 17:11)

La settimana più dura per Juve Stabia si è chiusa con una prova gagliarda all'Euganeo: nella trasferta a Padova la squadra guidata da Abate ha conquistato un punto prezioso. Soprattutto, è emersa la grande prestazione d'orgoglio delle vespe: nel corso della partita, sia nel gioco che nell'atteggiamento, i gialloblù non hanno mai mollato né chinato la testa. Prima con Carissoni, poi con De Pieri — autore del temporaneo vantaggio — la Juve Stabia è tornata a casa con un pareggio.

Nel posticipo pomeridiano del nono turno di serie B, Padova-Juve Stabia finisce 2-2: le reti sono di Carissoni, De Pieri, e la doppietta di Bortolussi per i padroni di casa.

Padova-Juve Stabia, la sintesi del match — per la cronaca della partita, il corrispondente

Michele Bellame

Dopo un tiro impegnativo di Leone, il match si è sbloccato dopo poco più di un quarto d'ora: a seguito di un tocco di mano di Piscopo in area, Bortolussi ha battuto Confente portando in vantaggio i padroni di casa. Fino ai sei minuti di recupero della prima frazione è successo poco o nulla. L'inerzia è cambiata prima con un tiro alto di Varas e, un minuto dopo, è arrivato il pareggio della Juve Stabia: grazie a una pregevole azione personale di Cacciamani, che è entrato in area, si è liberato di Perrotta e ha servito in area da ottima posizione.

La ripresa è stata a favore degli ospiti: al 54' ci ha provato Burnete su azione avviata da Correia, proseguita da Mosti e rifinita dall'ultimo passaggio di Candellone. Poco oltre l'ora di gioco è arrivato il vantaggio della Juve Stabia: il neoentrato De Pieri ha approfittato di un'incertezza della squadra di Andreoletti e ha segnato di scivolata il suo primo gol con la maglia gialloblù. Cinque minuti dopo, però, il Padova ha ristabilito la parità: Bortolussi ha firmato la doppietta personale con un leggero pallonetto su assist delizioso di Fusi. Nel finale, un tentativo scoordinato dell'esperto Lasagna e una doppia opportunità per gli ospiti — prima con Carissoni e poi con Candellone — non hanno cambiato il risultato.