Tra venerdì e domenica pomeriggio, si è svolta l'ottava giornata della serie B. In evidenza, le vittorie di Entella e Cesena, rispettivamente contro Sampdoria e Spezia, che sono costate le panchine ai relativi allenatori: Donati è stato rimpiazzato dal duo Gregucci-Foti, mentre in queste ore potrebbe avvicendarsi Guido Pagliuca sulla panchina dei bianconeri. Questi, sono il secondo ed il terzo cambio in panchina da inizio stagione. Pagliuca in particolar modo, è stato il primo ad essere esonerato dalla panchina dell'Empoli: al suo posto è ritornato Alessio Dionisi.