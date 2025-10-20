Tra venerdì e domenica pomeriggio, si è svolta l'ottava giornata della serie B. In evidenza, le vittorie di Entella e Cesena, rispettivamente contro Sampdoria e Spezia, che sono costate le panchine ai relativi allenatori: Donati è stato rimpiazzato dal duo Gregucci-Foti, mentre in queste ore potrebbe avvicendarsi Guido Pagliuca sulla panchina dei bianconeri. Questi, sono il secondo ed il terzo cambio in panchina da inizio stagione. Pagliuca in particolar modo, è stato il primo ad essere esonerato dalla panchina dell'Empoli: al suo posto è ritornato Alessio Dionisi.
Ripartiamo dalla Liguria: il derby fra Entella e Sampdoria se lo aggiudicano i padroni di casa. La squadra di mister Chiappella fa un sol boccone dei blucerchiati, che non riescono a bissare la buona prestazione ottenuta contro il Pescara. Abruzzesi invece che pareggiano 2-2 contro la Carrarese: i gialloblù di Calabro si fanno rimontare nell'ultimo quarto d'ora, dopo aver governato in doppio vantaggio.
A proposito di panchine traballanti, c'è quella del Bari: Fabio Caserta rischia parecchio, dopo la sconfitta in esterna contro la Reggiana; Davide Dionigi - intervistato in esclusiva dalla nostra redazione durante la sosta - vince e convince contro i pugliesi, battendoli per 3-1. La vittoria della squadra granata smuove tantissimo la classifica, complice la vittoria esterna del Monza e della Juve Stabia in casa con l'Avellino. Anche il Cesena è complice di questo movimento, vincendo 2-1 in trasferta contro lo Spezia, che si appresta - come anticipato - ad accogliere Guido Pagliuca come nuovo allenatore.
All'ottava, ancora il Modena in testa
La partita più attesa era lo scontro al vertice fra Palermo e Modena: il Barbera aveva indossato il vestito buono, e dopo circa mezzora, ha anche festeggiato il gol del vantaggio grazie a Segre; poi, al 76', Bereszynski - entrato da pochi minuti - devia di testa nella propria porta un cross sulla sinistra. Questo pareggio lascia invariata la distanza fra i canarini, a +2 dai rosanero di Inzaghi. Questi ultimi, devono guardarsi le spalle da ben tre squadre a tre punti: dal Cesena - come detto - ma anche dal Monza che vince a Frosinone grazie ad una rete di Keita Balde.
A un punto di distanza da queste tre, c'è la Juve Stabia a 13 punti: la squadra di Abate si aggiudica il derby campano contro l'Avellino, per una vittoria di 2-0 grazie alle reti di Mosti e Bellich. Le vespe si rigenerano dopo la sconfitta a Carrara, mentre gli irpini rimangono nelle parti nobili della classifica. Con la stessa quota, c'è il Venezia, che guadagna un punto al Castellani di Empoli dopo il pareggio per 1-1.
Stesso risultato maturato dopo Mantova-Sudtirol: al gol di Pecorino della squadra di Castori, risponde Ruocco dopo dieci minuti dall'inizio della ripresa. Chiude, infine, la giornata, la vittoria esterna del Padova contro il Catanzaro: i calabresi di Aquilani sono ancora l'unica squadra a non aver ancora vinto in questo campionato.
Serie B, i risultati dell'ottava giornata—
Entella-Sampdoria, 3-1; Pescara-Carrarese, 2-2; Reggiana-Bari, 3-1; Frosinone-Monza, 0-1; Mantova-Sudtirol, 1-1; Juve Stabia-Avellino, 2-0; Spezia-Cesena, 1-2; Palermo-Modena, 1-1; Empoli-Venezia, 1-1; Catanzaro-Padova, 0-1.
La classifica—
Modena 18; Palermo 16; Frosinone, Cesena, Monza 14; Venezia, Juve Stabia 13, Reggiana, Avellino 12, Carrarese, Padova 11; Sudtirol, Empoli 10; Entella 9; Catanzaro, Pescara, Bari 6; Sampdoria, Mantova 5; Spezia 3.
Il calendario della prossima giornata—
Venerdì 24/10, ore 20.30: Modena-Empoli; sabato 25/10, ore 15: Entella-Pescara, Sampdoria-Frosinone, Avellino-Spezia, Sudtirol-Cesena, Monza-Reggiana; ore 17.15: Carrarese-Venezia; ore 19.30: Catanzaro-Palermo; domenica 19/10, ore 15: Padova-Juve Stabia; ore 17.15: Bari-Mantova.
