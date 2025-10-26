L'argentino continuerà a giocare con gli Aironi fino al 2028. Altri tre anni insieme in cui il nativo di Rosario cercherà di vincere altri trofei con gli Aironi. Intanto questa sera la seconda partita contro Nashville.

Mattia Celio 26 ottobre 2025

La storia d'amore tra Lionel Messi e l'Inter Miami continua. Nei giorni scorsi il calciatore argentino ha prolungato il suo contratto con gli Aironi fino al 2028, ponendo dunque fine alle molte chiacchiere sul suo futuro. Reduce dalla doppietta contro il Nashville, il nativo di Rosario è intervenuto in conferenza stampa dove ha dichiarato che il suo rinnovo non era così scontato.

Messi, un rinnovo tutt'altro che facile: "Dovevo pensare anche al mio fisico" — Lionel Messialla fine continuerà ad essere un giocatore dell'Inter Miami. Almeno fino al 2028. ovvero fino a quando l'argentino compirà 41 anni. Nonostante non sia più giovane come prima, il classe '87 continua a fare quello che gli riesce meglio: segnare, regalare assist e fare magie. Insomma, in 20 anni di carriera non è cambiato affatto. E lo ha nuovamente dimostrato con una nuova doppietta nell'ultima partita contro il Nashville.

Un rinnovo che, come ha dichiarato lo stesso giocatore, è stato tutto tranne che scontato: "Ho sempre detto che mi baso su come sono giorno per giorno e su come mi sento fisicamente e mentalmente per continuare a giocare - comincia il numero 10 ai microfoni di NBC News - E la verità è che mi sono sentito molto bene durante l'anno, mi sento felice di vivere a Miami, così come la mia famiglia".

Nel video ufficiale del club, si vede Messi firmare il rinnovo sul terreno del Miami Freedom Park Stadium, che sarà lo stadio dell'Inter Miami dal 2026: "Abbiamo portato il miglior giocatore della storia nella nostra città - ha dichiarato David Beckham - Questo dimostra il nostro impegno per Miami, ma anche l'impegno di Leo per la città, per il club e per il calcio".

Arrivato dal PSG nell'estate 2023, Messi ha realizzato 73 reti in 83 presenze con la maglia degli Aironi, ai quali ha portato in bacheca una League's Cup e una MLS Supporter's Shield. Un palmares che l'argentino ha tutta voglia di riempire nei prossimi anni, a cominciare dai playoff del campionato ora in corso: "Mi rende molto felice rimanere qui e continuare con questo progetto che, oltre ad essere un sogno, è diventato una bellissima realtà: giocare in questo stadio, il Miami Freedom Park".