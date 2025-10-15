L'argentino ha partecipato alla vittoria per 6-0 contro Porto Rico mandando in gol prima Montiel e poi Lautaro Martinez

Filippo Montoli 15 ottobre - 10:11

Lionel Messi è sempre più il miglior assistman della storia. L'argentino è sempre più vicino a raggiungere la strabiliante quota di 400 assistenze in tutte le competizioni. Con i due di martedì sera, nell'amichevole tra Porto Rico e Argentina, ha raggiunto i 60 in Nazionale. Superato così Neymar, che con il Brasile ne ha realizzati 59. Messi diventa il calciatore con più assist nella storia delle Nazionali e non sembra voler smettere.

Messi, nuovo record di assist raggiunto e nel mirino ce ne sono altri due — L'Argentina non ha avuto difficoltà a risolvere la pratica Porto Rico. Nell'amichevole disputata in Florida, nell'attuale "casa" di Messi, l'Albiceleste ha vinto con un netto 6-0. Per la partita Scaloni ha portato molti ragazzi esordienti, che hanno potuto così capire cosa significa indossare quella maglia. Oltre alla vittoria, i giocatori in campo e in panchina hanno potuto assistere a un ennesimo record del loro numero 10.

Messi, con la partita di martedì, è diventato il miglior assistman della storia delle Nazionali. I gol di Montiel al 23' e di Lautaro Martinez al 84', hanno permesso alla Pulce di raggiungere quota 60 in maglia Argentina. Superato Neymar, che con il Brasile è fermo (per ora) a 59. Ma l'argentino è sempre più vicino a un altro traguardo molto importante, quello dei 400 assist in tutta la carriera e in tutte le competizioni. Ne mancano solo 2, avendo raggiunto l'incredibile cifra di 398.

La stagione di Messi potrebbe quindi continuare a regalare emozioni agli amanti del calcio e delle statistiche. L'argentino ha infatti nel mirino anche il record di Carlos Vela, per quanto riguarda la MLS. Il messicano chiuse la stagione del 2019 con 49 gol e assist. La Pulce è ferma a quota 41, ma all'appello mancano una giornata della regular season e gli ormai certi playoff. A questo ritmo non è da escludere la riuscita di quella che sembra un'impresa.