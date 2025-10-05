Il numero 10 dell'Inter Miami ha fornito tre assist nella sfida di ieri contro il New England Revolution e ora punta allo storico record di Carlos Vela che resiste dal 2019.

Mattia Celio Redattore 5 ottobre - 19:30

Lionel Messi non segna? Nessun problema. Quando l'argentino non trova la rete, lascia che siano i compagni a farlo. Nella sfida di ieri sera contro il New England Revolution, vinta 4-1, il numero 10 dell'Inter Miami è stato protagonista in ben tre marcature, mandando in rete due volte Jordi Alba e una Tallende. Tre assist che vanno ad aggiungersi ai numeri mostruosi del nativo di Rosario che, a sua volta, punta ad uno storico record della MLS.

Un'altra serata da incorniciare — Una partita dopo l'altra, Lionel Messicontinua a dimostrare al mondo che il suo impatto con la MLS è senza precedenti. Nella partita contro i New England Revolution, il capitano dell'Inter Miami ha fornito tre assist e ha raggiunto i 40 gol generati nella stagione 2025. Ma al di là della partita, il traguardo è ancora più grande: con questi tre assist, l'argentino ha contribuito a ben 100 reti con gli aironi: 66 gol e 34 assist in sole 80 partite. Semplicemente spaziale.

A 38 anni, il numero 10 sta vivendo il suo momento migliore da quando è arrivato negli Stati Uniti, e lo sta facendo con un'Inter Miami che si è già assicurata il biglietto per i playoff ma sta cercando di scalare la classifica per entrare nella post-season con slancio. A due giornate dalla fine della regular season, inoltre, il nativo di Rosario punta a battere un record storico nella storia del calcio americano appartenente a Carlos Vela.

Messi a caccia del record di Carlos Vela Il giocatore messicano, nel 2019, ha raggiunto i 49 gol in una sola stagione con il Los Angeles FC, un traguardo che sembrava irraggiungibile. Al suo ritmo attuale, Messi potrebbe eguagliarlo o addirittura superarlo prima della fine della stagione regolare, soprattutto se l'Inter Miami dovesse avanzare alle fasi finali. La squadra di Javier Mascherano dipende più che mai dal suo capitano, soprattutto dopo l'eliminazione dalla CONCAF Champions League. Ora gli occhi sono tutti puntati sul campionato, unico trofeo che Messi non ha ancora vinto sul suolo americano.

Oltre al record attuale, Messi si avvicina ad un' altra statistica leggendaria: i 400 assist nella sua carriera professionale. Con i tre di questo fine settimana, l'argentino ha raggiunto i 395, una cifra che nessun giocatore in attività si avvicina neanche ad eguagliare, poiché nessun calciatore in attività supera nemmeno i 300, il che dimostra l'entità del dominio dell'argentino.